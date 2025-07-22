¡Úµ¤¾Ý¡Û22Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÌë¤â°ú¤Â³¤À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡¡23Æü ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç35ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤â°ú¤Â³¤À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
23Æü¤ÏÄ«¤«¤éÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æü¾È»þ´Ö¤â10»þ´Ö°Ê¾å¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤ÏÍë±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç24ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç22ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç26ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï22Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç35ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
24Æü°Ê¹ß¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£