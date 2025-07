バレーボールのネーションズリーグ、女子の決勝ラウンド(23日開幕)を前に、日本時間22日に開催地のポーランドで会見が行われた。会見には全試合に出場している深澤めぐみ(22)が出席した。

【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手&『ネーションズリーグ』日程

予選ラウンドを3位で通過した日本は24日の準々決勝で予選6位のトルコと対戦する。深澤は「トルコは本当にすごい強いチームで、簡単には行くことはないと思うんですけど、日本らしい粘りのあるプレーで、まずはサーブからしっかり攻めていけたら」と意気込んだ。

決勝ラウンドに向けては「最高の舞台で最高のメンバーと戦えるっていうことに感謝しながら、しっかりこの大舞台を楽しんでいきたいな」と話した。



■決勝ラウンド日程:ポーランド

準々決勝

7月23日(水)23:30〜 イタリア vs アメリカ

7月24日(木)3:00〜 ポーランド vs 中国

7月24日(木)23:30〜 日本 vs トルコ

7月25日(金)3:00〜 ブラジル vs ドイツ

準決勝

7月26日(土)23:00〜

7月27日(日)3:00〜

3ー4位決定戦

7月27日(日)23:00〜

決勝

7月28日(月)3:00〜