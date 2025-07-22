¹ñºÝ¿ô³Ø¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ4°Ì¡¡¶â3¶ä2Æ¼1³ÍÆÀ
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï22Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ¿¼»Ö¹â3Ç¯¤Î¼íÌî·Å»Ö¤µ¤ó¡¢¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¹â¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë2Ç¯¤ÎÉÍÀî¿µ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÃÞÇÈÂçÉÕÂ°¶ð¾ì¹â¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë2Ç¯¤Î»³ËÜ°ì´ø¤µ¤ó¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë2¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë1¸Ä¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñÊÌ½ç°Ì¤Ï110¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄëÄÍ»³³Ø±¡Àô¥±µÖ¹â¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë3Ç¯¤Î¼ã¿ùÄ¾²»¤µ¤ó¤ÈÆç¹â¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë1Ç¯¤Î°ÂÆ£¾¢¸ã¤µ¤ó¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢ÆçÃæ¡ÊÆ±¡Ë2Ç¯¤Î°ËÀª¸Íâ«ÂÀ¤µ¤ó¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ïº£Ç¯¤Ç66²óÌÜ¡£2Æü´Ö¤ÎÉ®µ»î¸³¤Ç¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê3Ìä¤ò4»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤Ç²ò¤¯¡£