ÅÄºê»ËÏº»á¡¡¼«Ì±ÁíºÛ½ÐÇÏ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡Ö£µ¿ÍÌÜ¡×¤Þ¤µ¤«ÂçÊª¤ÎÌ¾Á°¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×´ÑµÒ¤â¤É¤è¤á¤¯¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¡¡¾®Àô¡¦¹â»Ô¡¦ÎÓ¡¦¾®ÎÓ¤ËÂ³¤¯Ä¶¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹
¡¡À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»²±¡ÁªÇÔËÌ¤È¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂ³ÅêÀë¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁêÂ³Åê¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÅÞÂ§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¼«Ì±¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î²áÈ¾¿ô¤Ë¤è¤ëÍ×µá¤ÇÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¤ÎÎ©¸õÊä¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢ÃíÌÜ¿ÍÊª¤È¤·¤Æ´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µì´ßÅÄÇÉ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê´ßÅÄ»á¤¬¡ËºÆÅÐÈÄ¤Ë°ÕÍß¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤¿¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢·Ã½Ó¾´¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡¢¤É¤è¤á¤¤ò¼õ¤±¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ¿Í¤Ï°ÕÍß¡¢Ê¹¤¯¿Í¤Ï¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£