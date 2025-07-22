¡È8·î1Æü¤Ë¿·ÁíºÛÁª½Ð¡ÉÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë½Ð²ó¤ë¡ÖÃÝ²¼Åª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ËÉÔ²º¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¡Ä¼«Ì±ÅÞ¡Öº©ÃÌ²ñ¡×¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ËÇ÷¤ë¡ÈÀÕÇ¤ÄÉµÚ¡É
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï7·î21Æü¸á¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡Ö°ú¤Â³¤¡¢²æ¡¹¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤ÆÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¼óÁê¤òÂ³Åê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌîÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤µ¤é¤Ë¸½¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î²ñ¸«¸å¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ë¤Ï¡ÖÃÝ²¼Åª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×ºÇ¿·ÈÇ¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¡£À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÄÌ¾Î¡ØÃÝ²¼Åª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢±ÊÅÄÄ®¡ÊÀ¯³¦¡Ë¡¢²â¤¬´Ø¡Ê´±³¦¡Ë¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¹ñ²ñ¤Î¼çÍ×ÆüÄø¡¢À¯¼£²È¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢µÇ°Æü¤Ê¤É¤¬µÆþ¤µ¤ì¤¿Í½ÄêÉ½¤Ç¤¹¡£¸Î¡¦ÃÝ²¼ÅÐ¸µ¼óÁê¤¬¡¢´±Î½¤äÈë½ñ¤ËºîÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ØÃÝ²¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÝ²¼»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ØÃÝ²¼Åª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎºîÀ®¼Ô¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·ÈÇ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢8·î1Æü¤ÎÍó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î´ü¸Â¤ÎÆü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø´ØÀÇ¸ò¾Ä´ü¸Â¡Ù¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¡©¼«Ì±¡§Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¿·ÁíºÛÁª½Ð¡Ù¤È¤¤¤¦µ½Ò¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤È¤·¤Æ7·î31Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£ÃÝ²¼Åª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤â¤½¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¿·ÁíºÛÁª½Ð¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¯¼£ÆüÄø¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö8·î1Æü¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î´ü¸Â¤ÎÆü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¿·ÁíºÛÁª½Ð¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£8·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÏÀ¯¶É¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±ÊÅÄÄ®¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüÄøÅª¤Ë¤âµÞ¤¹¤®¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÂ§¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶ÛµÞ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÅÞÂç²ñ¤ËÂå¤ï¤ëÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁíºÛ¤Î¸åÇ¤¤òÁªÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½³Æ3¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2020Ç¯9·î¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°ÁíºÛ¤Î¸åÇ¤¤Ë¿ûµÁ°Î´±Ë¼Ä¹´±¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¤·¤¿¡£Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇË»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¿·ÁíºÛ¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿À¯¶É¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢21Æü¸á¸å5»þÁ°¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏºÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹ÂåÍý¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡ÔÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡¢»ä¤Î°Ñ°÷Ä¹Âå¹Ô¤Î¼É½¤òÍÂ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎºÇÃæ¤ËÁíÍý¤¬¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Áªµó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë´´»öÄ¹¤¬¤Þ¤À¼É½¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÄ¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²ÏÌî»á¤¬¼É½¤òÍÂ¤±¤¿ÌÚ¸¶»á¤Ï21ÆüÌë¡¢¡ØBS¥Õ¥¸LIVE¡¡¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡ÖÁªµó¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ¬ÀÏ¡¢¸¡¾Ú¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤Î¿È¤Î½è¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼Ç¤¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÈë½ñ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤Î¿¹»³´´»öÄ¹ÈãÈ½¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÚ¸¶ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¼°Õ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áªµó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÂ³ÅêÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¼¤á¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£8·î1Æü¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î´ü¸Â¸å¤â¸ò¾Ä¤ÏÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢6Æü¤Ë¤Ï¹ÅçÊ¿ÏÂ¼°Åµ¡¢9Æü¤Ë¤ÏÄ¹ºêÊ¿ÏÂ¼°Åµ¡¢15Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ê¤É¤Î¹Ô»öÆüÄø¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªËß²á¤®¤Æ¤«¤é¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢7·î31Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂêÄÉµÚ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤ÎÌ¿±¿¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£