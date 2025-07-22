Aimer¡õLiSA¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙW¼çÂê²ÎMV¤¬7¡¦24¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡¡²áµîMV°ìµó»ëÄ°²ñ¤â¼Â»Ü
¡¡Aimer¤ÈLiSA¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢24Æü¤è¤ë¤ËYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ¸ËáVS¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡24Æü¸á¸å7»þ45Ê¬º¢¤«¤éAimer¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡¢¸á¸å7»þ50Ê¬º¢¤«¤é¤ÏLiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¼çÂê²Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò°ìµó¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¼çÂê²ÎMV½¸°ìµó»ëÄ°²ñ¡Ù¤â¡¢Æ±Æü¸á¸å7»þ¤«¤éYouTube¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¤Ë7·î23Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¡£´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¼çÂê²Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray Disc¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡È¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡É¡¢¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡ÈÉÚ²¬µÁÍ¦¡É¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ï³ÆÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢7·î18Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«Ãæ¡£º£²ó¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ¸ËáVS¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡24Æü¸á¸å7»þ45Ê¬º¢¤«¤éAimer¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡¢¸á¸å7»þ50Ê¬º¢¤«¤é¤ÏLiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¼çÂê²Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò°ìµó¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¼çÂê²ÎMV½¸°ìµó»ëÄ°²ñ¡Ù¤â¡¢Æ±Æü¸á¸å7»þ¤«¤éYouTube¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡È¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡É¡¢¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡ÈÉÚ²¬µÁÍ¦¡É¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ï³ÆÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢7·î18Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«Ãæ¡£º£²ó¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£