¡ÚÂ®Êó¡Û»³·Á¿·´´Àþ¡¡8·î1Æü¤è¤êE8·ÏÃ±ÆÈ±¿Å¾¤ò½ç¼¡ºÆ³«¡¡Åìµþ～»³·Á´ÖÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤Ë
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÃ±ÆÈ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿»³·Á¿·´´Àþ¤Î£Å£¸·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè·î£±Æü¤«¤é½ç¼¡Ã±ÆÈ±¿Å¾¤òºÆ³«¤·Äê´üÎó¼Ö¤òÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û»³·Á¿·´´Àþ¡¡8·î1Æü¤è¤êE8·ÏÃ±ÆÈ±¿Å¾¤ò½ç¼¡ºÆ³«¡¡Åìµþ～»³·Á´ÖÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤Ë
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»³·Á¿·´´Àþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î£±£·Æü¡¢»î±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿··¿¼ÖÎ¾£Å£¸·Ï¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢£Å£¸·Ï¤ÎÃ±ÆÈ±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤É¸¶°ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢Íè·î£±Æü¤«¤é£Å£¸·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ç¼¡Ã±ÆÈ±¿Å¾¤òºÆ³«¤·Äê´üÎó¼Ö¤òÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè·î£±Æü¤Ë¸Â¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÄê´üÎó¼Ö¤Ë±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤ÏÊ¡Åç¤Ç¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Åìµþ～»³·Á¡¦¿·¾±´Ö¤ÇÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ÎÍÍ»Ò