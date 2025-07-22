¡ÚµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¡×¤ò¤Ê¤¼Ëõ»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¥¦¥½¤È¸í²ò¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÄÌÀâ¡×¤òÀµ¤¹¡¢ºî²È¤Î°æÂô¸µÉ§»á¤Ë¤è¤ë½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡£º£²ó¤Ï¶á¸½ÂåÊÔÂè½½¸ÞÏÃ¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Î³ÎÎ©X¡×¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æÂÎÀ©¤È¹ñºÝÏ¢ÌÁ¡¡¤½¤Î9¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÊÂè1460²ó¡Ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡°ì¶å»Í°ìÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ16¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¡×¤Ï¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂçÅì°¡¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤¿¤É¤êÃå¤¯¡ÖÎò»Ë¹àÌÜ¡×¤Ø¤Î¡ÖÀÜ¿¨¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÎò»Ë¹àÌÜ¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÆó¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÏÁ°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡ÖÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ÎÀë¸À¡¢»ä¤Î¼êµö¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤ÎÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¡Ê¡Ø¾ÜÀâÆüËÜ»Ë¡Ùº´Æ£¿®¡¢¸ÞÌ£Ê¸É§¡¢¹âÇ¸½ÓÉ§¡¢ÎëÌÚ½ßÊÔÃø¡¡»³Àî½ÐÈÇ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂçÅì°¡ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Î°ì¶å»Í»°Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ18¡Ë½½°ì·î¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÅìÛê±Ñµ¡Æâ³Õ¤¬ÆüËÜ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÂåÉ½¤òÅìµþ¤Ë½¸¤á¤ÆÂçÅì°¡²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¹ç°Õ»ö¹à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿Àë¸À¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ò1943¡Ê¾¼ÏÂ18¡ËÇ¯11·î¡¢Åì¾òÆâ³Õ¤Ï¡¢ÀêÎÎÃÏ°è¤ÎÀïÁè¶¨ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ëþ½§¹ñ¤äÃæ¹ñ¡ÊÆîµþ¡Ë¤ÎÝêÃûÌÃÀ¯¸¢¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ó¥ë¥Þ¡¦¼«Í³¥¤¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¼Ô¤òÅìµþ¤Ë½¸¤á¤ÆÂçÅì°¡²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¡ÖÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡×¤Î·ëÂ«¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£¡Ú¤·¤«¤·¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÀêÎÎ»ÙÇÛ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢²òÊü¤ÎÈþÌ¾¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î»ñºà¡¦Ï«Æ¯ÎÏÄ´Ã£¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÈ¿´¶¡¦Äñ¹³¤¬¤·¤À¤¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Û¡Ó
¡Ê¡Ú¡Û°úÍÑ¼Ô¡Ë
¡¡ËµÅÀÉô¤Ï¡¢Îò»ËÅª»ö¼Â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²ÁÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎò»ËÅª»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò²áÉÔÂÌµ¤¯µÏ¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤ï¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤¢¤ë¡Ö¡ØÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡Ù¤Î·ëÂ«¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¡ØÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÈ¯¿®¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Îò»Ë¶µ²Ê½ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÀë¸À¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢º¸ÍãÎò»Ë³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ²ÄÇ½¤Ê¹àÌÜ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òºÜ¤»¤ì¤Ð¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËÄÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ï°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¼«¿È¤¬¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¤¤¤äÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ï¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ°¤¤¡×¤È¤¤¤¦º¸ÍãÎò»Ë³Ø¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡Ù¤ÏÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø°ìÊÒ¤ÎÀµµÁ¤âÌµ¤¤¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¸¡»ö¡×¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ë°¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÅð¿Í¤Ë¤â»°Ê¬¤ÎÍý¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¡ÖÈï¹ð¤ÎÍºá¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¸¡»ö¡×¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤Î¿´¾ð¡×¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¼«Çò¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡ØÈÈºá¡Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤«¤òËÜ¿Í¤¬¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤¿Ê¸½ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºÛÈ½¤Î¸øÀµ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º¸ÍãÎò»Ë³Ø¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸¢ÊÛ¸î»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÖÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤ò°ìÀÚÌµ»ë¤·¤¿¸¡»ö¤ÎÏÀ¹ð¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸ú¤«¡©¡×¡£¡ÖÌäÂêÌµ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÛ¸î»Î¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çº¸ÍãÎò»Ë³Ø¼Ô¤È¤¤¤¦¡Ö¸¡»ö¡×¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢ÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÈï¹ðÂçÆüËÜÄë¹ñ¡×¤¬¡Ö¤Ê¤¼ÂçÅì°¡ÀïÁè¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤«¡×¡¢¤È¤¤¤¦¡ÖÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þÂå¤Î°ìÏ¢¤ÎÎò»Ë¤ò¡ÖºÛ¤¯¡×¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Îò»Ë¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤±¤Ð¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ë¤¹¤éºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î±¢ËÅ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¡ÖÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¡×¤òÎò»Ë¤«¤éËõ»¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¼ÏÂ»Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½Ò¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÈÖ´Î¿´¤ÊÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¥¢¥¸¥¢Îò»Ë»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é°úÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢Àë¸À¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÒÆ±ÐòµÄ¥Ë±÷¥Æ¥ÏÂçÅìÐ³Ù¥à§´°¿ë¥ÈÂçÅìÐ³·úÀß¥ÎÊý¿Ë¥È¥Ëïð¥·³ÆÔ¢ÂåÉ½¥Ï³Ö°Õ¥Ê¥¶¨µÄ¥ò¿ë¥²¥¿¥ëÑÝÁ´Ðò°ìÃ×¥ò°Ê¥Æº¸¥Î¶¦Æ±Àë¸À¥òºÎÚ¤¥»¥ê
¡ÒÂç°Õ¡Ó
ÂçÅì°¡²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÅì°¡ÀïÁè¤Î´°Á´¿ë¹Ô¤ÈÂçÅì°¡¶¦±É·÷¤Î·úÀß¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñÂåÉ½¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¼¡¤Î¶¦Æ±Àë¸À¤òºÎÂò¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡°Ê²¼¡¢ÈÑ»¨¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç»ä¤¬¸½Âå¸ìÌõ¤·¤è¤¦¡£¸¶Ê¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÌõ¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¼ã¤¤¿Í¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³Ë¿´¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÂçÅì°¡ÀïÁè¤ò¿ë¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¼«¹ñ¤ÎÈË±É¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¹ñ¤äÂ¾Ì±Â²¤òÍÞ°µ¤·¡¢¤È¤¯¤ËÂçÅì°¡¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë°¤¯¤³¤È¤ÎÌµ¤¤¿¯Î¬¤ª¤è¤Óºñ¼è¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÂçÅì°¡¤òÅÛÎì²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÂçÅì°¡ÀïÁèËÖÈ¯¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ó
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö±ÑÊÆ¤Î¤Û¤¦¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¦Æ±Àë¸À¤ÎÁ°Ê¸¤ÎÉôÊ¬¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¹àÌÜ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¸å¤Î¸ÞÈÖÌÜ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÂçÅì°¡¶¦±É·÷¤ËÂ°¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥¤ò½Å¤ó¤¸¿Í¼ïÅªº¹ÊÌ¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢Ê¸²½¤Î¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¡¢»ñ¸»¤ò³«Êü¤·¡¢À¤³¦¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹¡£¡Ó
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂçÆüËÜÄë¹ñ¤ÏÃÏµå¤«¤é¿Í¼ïº¹ÊÌ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝÏ¢ÌÁÀßÎ©¤Î»þÅÀ¤«¤é¤¤¤µ¤µ¤«¤â¥Ö¥ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÂæÏÑ»ÙÇÛ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼ó¼í¤ê¤Ê¤É¤Î½¬´·¤ò»ý¤ÄÀè½»Ì±¡ÊÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤ò¹âº½Â²¤È¸Æ¤ó¤À¡Ë¤ò¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÌ±¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶µ°é¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ËÆüËÜ¤Î°ÑÇ¤Åý¼£ÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¡¹¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤ÏÅöÁ³ÆüËÜ¤Î¤½¤¦¤·¤¿¤ä¤êÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌÁ¼ç¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤âÅöÁ³¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢µÕ¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÏÅöÁ³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÂæÆ¬¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ËÉ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£
¿Í´Ö¤È±î¤ÏÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤µ¤Ê¤¤
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿ÍÎà½é¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÅ±ÇÑË¡°Æ¤ò¡¢Î¢ÉñÂæ¤Ç¼óÁê¤¬°ÅÌö¤·ÇÑ°Æ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀè½»Ì±¤Î¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤òµÔ»¦¤·¡¢¶¯´¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤âÈà¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¥Ê¥Á¥¹¤Î¥æ¥À¥ä¿ÍµÔ»¦¤Î¤è¤¦¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£°ìÀÚ±£¤µ¤º¾ðÊó¤ÏÆ²¡¹¤È¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¼í¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö°»ö¡×¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤òÎìÂ°²½¤µ¤»¤¿¡ÖËÜ¹ñ¡×¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤éºñ¼è¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¡»°ì¡»Ç¯¡¢¥¤¥ó¥É¿Íºî²È¥Þ¥É¥¥¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥à¥«¡¼¥¸¡¼¤Ï¤½¤ÎÃø¡ØChurchill¡Çs Secret War¡Ù¡Ê¡Ø¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤ÎÈëÌ©¤ÎÀïÁè¡Ù¡Ë¤Ç¡¢ÂçÅì°¡ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤êÆüËÜ·³¤¬±ÑÎÎ¥Ó¥ë¥Þ¡Ê¸½¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤òÀêÎÎ¤·¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î¿©ÎÁÊäµë¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼óÁê¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤¬ÀïÁè·ÑÂ³¤ËÈ÷¤¨¤ÆÊü½Ð¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ëÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥É¿ÍÌó»°¡»¡»Ëü¿Í¤¬²î»à¤·¤¿¡¢¤È¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂçÅì°¡ÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÁ´µ¾À·¼Ô¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¿Í¤¬¥¦¥µ¥®¤Î¤è¤¦¤ËÈË¿£¤¹¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ìÀÚÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥à¥«¡¼¥¸¡¼¤Î¹ðÈ¯°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤¬¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¹õ¿Í¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë·ã¤·¤¤º¹ÊÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Àï¸å¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¾Éô·à¥É¥é¥Þ¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤è¤ê¤Ï¾¯¤·Á°¤À¤¬Çò¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¥¢¥Ñ¥Ã¥ÁÂ²¤òµÔ»¦¤·Æ¬¤ÎÈé¤òÇí¤°¤È¤¤¤¦ÈÚ¹Ô¤¬¤¢¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Í¸¢ÊÛ¸î»Î¤ÇÌµ¤¤¡¢¤¿¤À¤Îº¸ÍãÎò»Ë³Ø¼Ô¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤ÎÈÚ¹Ô¤òÀµµÁ¤À¤È»×¤¦¿Í¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤ÏÈà¤é¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó¤¬×÷¤È¤·¤ÆÃÑ¤¸¤ë¤³¤ÈÌµ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤ËÀïÁè¤Ç¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¼óÁê¤Ï¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ÎÈÚ¹Ô¤òÀ¤³¦¤«¤éº¬Àä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó¤Î¹ñ¡¹¤ËÀïÁè¤Ç¾¡¤Á¡¢¶þÉþ¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤ËÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²ò·è¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¸À¤¨¤Ð¡¢°ì¶å°ì¶åÇ¯¤ËÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Ï¤³¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÅ±ÇÑÌäÂê¤ò¹ñºÝÏ¢ÌÁÀßÎ©¤Î¾ì¤Î¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î°ÅÌö¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¿åË¢¤Ëµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬°ÅÌö¤·¤è¤¦¤È¡¢Âç±ÑÄë¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤½¤·¤Æ¿·¶½¤ÎÄ¶Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤¬»¿À®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅ±ÇÑ°Æ¤Ï°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤¹¤ë¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó¤Î·ëÂ«¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É·ø¸Ç¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÂåÉ½¤¬ÂçÅì°¡²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¤Ë»¿À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤âÇ°¤Î¤¿¤á¤À¤¬¡¢Èà¤é¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¤òÅöÁ³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡×¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¼ï¤È¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¼ïÎà¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¡Ö¼ïÎà¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æº¹ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ºÇ½é¤«¤éÁê¼ê¤¬¥±¥À¥â¥Î¤ä¥¦¥µ¥®¤À¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤È¿Í´Ö¤È¤ò¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤âÌµ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤é±î¤ÈÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤À¤¬¡¢ÂçÅì°¡ÀïÁè¤Î¤È¤¤ËÊ©°õ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥¤¥ó¥É¥·¥Ê¡Ë¤ÇÆüËÜ·³¤ÎÊáÎº¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸½ÃÏ¿Í¡ÊÍ¿§¿Í¼ï¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¡×¤À¤Ã¤¿Î©¾ì¤¬´°Á´¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÃåÌÜ¤·¤¿±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄ®»³ÃÒ¹À¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±î¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âî¸«¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±Ç²è¡ØÀï¾ì¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤â¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀµµÁ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÏÌµ¤¤¡£¾Ò²ð¤·¤¿¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ¤¬¡ÖÀïÁè¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î»ñºà¡¦Ï«Æ¯ÎÏÄ´Ã£¤òºÇÍ¥Àè¡×¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö½»Ì±¤ÎÈ¿´¶¡¦Äñ¹³¤¬¤·¤À¤¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢²òÊü¤ÎÈþÌ¾¤ËÈ¿¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¼ÂÂÎ¤ÎÌµ¤¤ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¹¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¸øÊ¿¤ÊÂÖÅÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÆüËÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ°¤¤¤Î¤À¡£»°Ê¬¤ÎÍý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ¤¤¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÎò»Ë¸¦µæ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Ã±¤Ê¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔÀµµÁ¤òÈ¿¾Ê¤·²þ³×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸½ºß¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ°µ¤òÇ§¤á¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¿Í¼ï¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÆüËÜ¿Í¤Ë¶¯Í×¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥Ã¥ÁÂ²¤ÏÇò¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÈé¤òÇí¤°¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥Ç¥¿¥é¥áÀ¾Éô·à¤ò¥¿¥ìÎ®¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤ò±£ÊÃ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢°ì¶å¼·¡»Ç¯¤Ë¡Ø¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡Ê¥é¥ë¥Õ¡¦¥Í¥ë¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢¤¢¤ÎËÌ·³½Ð¿È¤ÇËÒ»Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥ô¥£¥ó¥È¥óÂçº´¤¬ÌµÄñ¹³¤Î¥·¥ã¥¤¥¢¥óÂ²¤ò³§»¦¤·¤Ë¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥¯¤ÎµÔ»¦¡×¤¬¤Û¤Ü»Ë¼Â¤É¤ª¤ê¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤ÎÈÚ¹Ô¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÎà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¼«¾ôºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î´õË¾¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âºÇÂç¤Î°ø½¬¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ËÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¿ÍÎà¤Î»ý¤Ä°ø½¬¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÂè1461²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°æÂô¸µÉ§¡Ê¤¤¤¶¤ï¡¦¤â¤È¤Ò¤³¡Ë¡¿ºî²È¡£1954Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£TBSÊóÆ»¶Éµ¼Ô»þÂå¤Î1980Ç¯¤Ë¡¢¡Ø±î´Ý¸¸»ë¹Ô¡Ù¤ÇÂè26²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Îò»Ë¿äÍý¾®Àâ¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òÂó¤¯¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¾·³¡Ù¡Ø¿¿¡¦ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Ï¼¹É®³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°æÂô¸µÉ§¤ÎµÕÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î1Æü¹æ