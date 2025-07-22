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1986Ç¯ Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾»ï¡ÖROCKIN'ON JAPAN¡×ÁÏ´©
1989Ç¯ ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖCUT¡×ÁÏ´©
1994Ç¯ ÂèÆó¤ÎË®³Ú»ï¡Öµ¨´©½ÂÃ«ÍÛ°ì BRIDGE¡×ÁÏ´©
1994Ç¯ ¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖH¡×ÁÏ´©
1998Ç¯ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡ÖJAPAN COUNTDOWN¡×ÊüÁ÷³«»Ï
1999Ç¯ Áí¹ç»ï¡ÖSIGHT¡×ÁÏ´©
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2007Ç¯ ²»³Ú¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖRO69¡Ê¸½rockin'on.com¡Ë¡×¥ª¡¼¥×¥ó
2010Ç¯ Âè3¤ÎÂç·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖJAPAN JAM¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ
2012Ç¯ ºäËÜÎ¶°ì¤ò¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÃ¦¸¶È¯¥Õ¥§¥¹¡ÖNO NUKES¡×¤ò½é³«ºÅ
2014Ç¯ Èþ½Ñ»ï¡ÖSIGHT ART¡×ÁÏ´©
2022Ç¯ ¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿IP¡Ê±ÇÁü¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼³«È¯¡Ë»ö¶È¡Ö¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¥¹¥¿¡¼¥È
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