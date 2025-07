ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は22日、覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY(コイン・パーキング・デリバリー)」氏と新たに展開するコラボレーショングッズの商品情報を公開した。USJが実施している、売上の一部を寄付に充てるLOVE HAS NO LIMIチャリティグッズの第3弾として、SNS世代を中心に幅広い層から多くの支持と共感を集めるコイン・パーキング・デリバリー氏とコラボ。

これまでLOVE HAS NO LIMITチャリティグッズで展開してきたTシャツ3種に加え、トレンド感あふれる新たなアパレルアイテムとして、メッシュTシャツ1種が登場する。さらにファッションのアクセントとして大活躍間違いなしのキャップや、ラバーバンドがセットになったインパクト大なキーチェーンなどのアイテムも新たに追加した。チャリティTシャツには、LOVE HAS NO LIMITのハートロゴにパクっと噛みつくCOIN PARKING DELIVERY氏のオリジナル・キャラクター「白井さん」と、その周りをいつもとは少し違う興味津々な表情で飛び回る「ウッディー・ウッドペッカー」が描かれており、さまざまなキャラクターたちが、LOVE HAS NO LIMITのスローガンのもとに出会い、新しい世界観を展開したデザインがあしらわれた。■第3弾「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」商品概要・販売開始日:8月1日〜・販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内 物販店舗「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」・販売アイテム:計6種(Tシャツ3種、メッシュTシャツ1種、キャップ1種、キーチェーン1種)・販売価格:Tシャツ 5400円メッシュTシャツ 6500円キャップ 5900円キーチェーン 2900円※いずれも税込み価格・サイズ:Tシャツ(M、L、XL)/メッシュTシャツ、キャップ(フリーサイズ)※商品の売上げの一部を子どもの笑顔あふれる未来づくり」を支援する団体に寄付2025 (C) COIN PARKING DELIVERYWoody Woodpecker TM & (C) Walter Lantz Productions LLCTM &(C)2025 Universal Studios. All rights reserved.