¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Èºî²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥óÁÇºà¤Ë»È¤¨¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
TARO WORKS¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAinD(¥¢¥¤¥ó¥É)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖAinD¡×ÍøÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤¿¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Èºî²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁÇºà¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
·ÇºÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êÉÁ¤¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
ÍøÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤Ï¥¢¡¼¥Èºî²È¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖAinD¡×³µÍ×¿Þ
¡ÖAinD¡×ÍøÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤¿¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Èºî²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁÇºà¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
·ÇºÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êÉÁ¤¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
ÍøÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤Ï¥¢¡¼¥Èºî²È¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖAinD¡×³µÍ×¿Þ