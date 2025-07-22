¡Ö¿²¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡×É×¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î¿¼Ìë¤ÎÌ©ÃÌ¡Ä¥Þ¥ÞÍ§²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î¤¦¤ÁÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤ÏÃ¯¡©ÆÉ¼Ô¤â·ãÅÜ
³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Î¥Þ¥ÞÍ§²ñ¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÌ©¼¼¤ËÊÑ¤ï¤ëÌë
·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Þ¥ÞÍ§°û¤ß²ñ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤È¸ì¤êÌÀ¤«¤¹¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Î¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ×¤È¡ÈÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡É¤Ë¤¢¤ëÍ§¿Í¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡©¡¡¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤È¤Î»þ´Ö¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æµ¿ÏÇ¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎÉñÂæ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ä¡£
¼ª¤Ë¤·¤¿É×¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î¡È¹õ¤¤¤µ¤µ¤ä¤¡É
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥É¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢4¿Í¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤È·î¥¤¥Á¤Ç³«¤¯°û¤ß²ñ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£º£²ó¤Ï¥ß¥É¥ê¤Î²È¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤ª¼ò¤â¿Ê¤ß¡¢³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤àÃæ¡¢¥ß¥É¥ê¤Ï¤Ä¤¤°û¤ß²á¤®¤Æ¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¿¤¿¿²¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£É×¤È¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÃ¯¤«¤¬¸ò¤ï¤¹¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²ø¤·¤¤²ñÏÃ¤ò¡Ä¡£
¡Ö¥ß¥É¥ê¤Ï¿²¤Æ¤ë¤è¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¾×·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥ß¥É¥ê¤Î°Õ¼±¤Ï³ÐÀÃ¤·¤Þ¤¹¡£»þ·×¤Ï¿¼Ìë2»þ¡£Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î¤Ò¤½¤Ò¤½À¼¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ÆÌ©¤Ê¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£°ìÂÎ¡¢É×¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡Ä¡© ÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Þ¥ÞÍ§4¿Í¡¢¤½¤ÎÁ´°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¶²ÉÝ¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë±²´¬¤¯ÆÉ¼Ô¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤È¤Ï¡©
¤³¤Î¾×·âÅª¤ÊËë³«¤±¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂç¹Ó¤ì¡ª ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ø¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÉ×¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡£¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÍ§Ã£¤ÈÉÔÎÑ¤È¤«ºÇÄã¤¹¤®¤ë¡£
¡¦ºÊ¤¬¿²Íî¤Á¤·¤¿¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¡£
¡¦¡Ö¥Ð¥ì¤ä¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª ¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¡£
ºÊ¤ÎÍ§¿Í¡¢¤½¤ì¤â¼«Âð¤Ç¡Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É×¤ÎÌµ¿À·Ð¤ÇÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿É¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥ß¥É¥ê¤Ë¡¢Æ±¾ð¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿®¤¸¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤è¤Í¡£¥ß¥É¥ê¤µ¤ó¤¬²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¡£
¡¦°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬°ìÈÖºÇ°¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¿²¤¿¤Õ¤ê¤·¤ÆÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¿´Â¡¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¡£
¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ÈÍ§¿Í¤ËÆ±»þ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¡£¥ß¥É¥ê¤Î¶»¤ÎÄË¤ß¤ò¡¢²æ¤¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¡ÖÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡×¤âÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤Î4¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¼«Âð¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤À¤Í¡£
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ²ø¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡£
Ãç´Ö¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¼«¿È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¡¢¤¸¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶²ÉÝ¤äÉÔ¿®´¶¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ÏÃ¯¤ÎÆü¾ï¤Ë¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ß¥É¥ê¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢É×¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Êª¸ì¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿¿¼Â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)