CHOCOLATE Inc.は、『パペットスンスン』(フジテレビ系列「めざましテレビ」内、毎週水曜7時40分ごろ放送中)の放送開始を記念した期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を、8月8日よりフジテレビ本社 お台場フジテレビモール1Fにて開催する。期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」、フジテレビ本社 お台場フジテレビモール1Fにて開催

本イベントでは、キービジュアルを用いたカラフルでポップな店内で、限定品や先行発売品などを含む約50点のアイテムを販売。店舗の入り口ではスンスンと、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンの3人が来場者を迎えるほか、スンスンとノンノンが普段過ごしている秘密基地を再現したミニチュアも展示する。スンスンとノンノンの秘密基地を再現したミニチュアグッズ販売では、初登場となるビジュアルをあしらったアイテムを多数ラインナップ。定番のステッカーやミニタオルなどの雑貨をはじめ、スンスンとメロンソーダのアートが夏らしいトートバッグ、ちょっとしたギフトにもできるスイーツなどが登場する。「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」グッズラインナップまた、開催期間中にパペットスンスン関連商品を合計2,000円以上購入すると、特典としてキラキラカード(全5種)が1枚プレゼントされる。なお、数量限定のためなくなり次第配布は終了する。「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」ノベルティ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」は、2025年8月8日〜10月19日まで、10時〜18時の時間帯で、フジテレビ本社屋1F フジテレビモールにて開催される。開催初日からの10日間は事前予約による入場制限が実施され、予約受付は2025年7月25日17時より先着順で開始される。予約対象期間は、8月8日〜8月17日までの10時〜18時で、すべての時間帯が30分ごとの先着予約制となる。予約はひとりにつき1枚まで、1枚のチケットで2名まで入場できる。予約方法の詳細は、LivePocket-Ticketにて確認すること。(c)PUPPET SUNSUN/PS committee