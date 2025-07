U-NEXTは、世界最大のアニメソングのライブイベント「Animelo Summer Live」(アニサマ)の歴代45公演の模様を、8月1日0時から順次見放題配信する。このなかには、配信サービスでは初配信となる2024年公演「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」も含まれる。

2005年より、毎年に夏に開催されているアニサマ。レーベルの垣根を越えて、今では50組以上のアーティストが集結し、アニソンシンガー、声優アーティストだけでなく、J-POP、ロック界の人気アーティストも多数出演し、「さまざまなアーティストの圧巻のパフォーマンスはもちろん、『アニサマ』でしか実現しないコラボレーション、多彩な演出やサプライズなど、最高峰のステージが繰り広げられる、まさに夏の一大イベント」となっている。

U-NEXTでは、これまで映像化されてきた過去18年分、計45公演分の「アニサマ」歴代ライブを初配信する。

配信ラインナップは以下のとおり。また2025年のアニサマ「Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!”」は、8月29日~31日に、さいたまスーパーアリーナで開催される。

配信公演ラインナップ

8月1日(金)0時配信 Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- DAY1 Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- DAY2 Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- DAY38月8日(金)0時配信 Animelo Summer Live 2019 -STORY- DAY1 Animelo Summer Live 2019 -STORY- DAY2 Animelo Summer Live 2019 -STORY- DAY3 Animelo Summer Live 2021 -COLORS- DAY1 Animelo Summer Live 2021 -COLORS- DAY2 Animelo Summer Live 2021 -COLORS- DAY3 Animelo Summer Live 2022 -Sparkle- DAY1 Animelo Summer Live 2022 -Sparkle- DAY2 Animelo Summer Live 2022 -Sparkle- DAY3 Animelo Summer Live 2023 -AXEL- DAY1 Animelo Summer Live 2023 -AXEL- DAY2 Animelo Summer Live 2023 -AXEL- DAY38月15日(金)0時配信 Animelo Summer Live 2014 -ONENESS- DAY1 Animelo Summer Live 2014 -ONENESS- DAY2 Animelo Summer Live 2014 -ONENESS- DAY3 Animelo Summer Live 2015 -THE GATE- DAY1 Animelo Summer Live 2015 -THE GATE- DAY2 Animelo Summer Live 2015 -THE GATE- DAY3 Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI- DAY1 Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI- DAY2 Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI- DAY3 Animelo Summer Live 2017 -THE CARD- DAY1 Animelo Summer Live 2017 -THE CARD- DAY2 Animelo Summer Live 2017 -THE CARD- DAY3 Animelo Summer Live 2018 "OK!" DAY1 Animelo Summer Live 2018 "OK!" DAY2 Animelo Summer Live 2018 "OK!" DAY38月22日(金)0時配信 Animelo Summer Live 2006 -OUTRIDE- Animelo Summer Live 2007 Generation-A Animelo Summer Live 2008 -Challenge- DAY1 Animelo Summer Live 2008 -Challenge- DAY2 Animelo Summer Live 2009 -RE:BRIDGE- DAY1 Animelo Summer Live 2009 -RE:BRIDGE- DAY2 Animelo Summer Live 2010 -evolution- DAY1 Animelo Summer Live 2010 -evolution- DAY2 Animelo Summer Live 2011 -rainbow- DAY1 Animelo Summer Live 2011 -rainbow- DAY2 Animelo Summer Live 2012 -INFINITY∞- DAY1 Animelo Summer Live 2012 -INFINITY∞- DAY2 Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE- DAY1 Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE- DAY2 Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE- DAY3