´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°¿ÍÈÂÁ÷¡¡²°³°¤Çºî¶ÈÃæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¡¡ËÌ³¤Æ»
£··î£²£²Æü¤ÎËÌ³¤Æ»Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å£³»þ¤Þ¤Ç¤ËÁ´Æ»¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸á¸å£²»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¤ËºÇ¹âµ¤²¹£³£¶.£²ÅÙ¤ÎÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤·¤¿ÂÓ¹»Ô¤Ç¤Ï¡¢£´£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬²°³°¤Çºî¶ÈÃæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢£·£°Âå¤Î½÷À¤Ï½»Âð¤ÎÃæ¤Ç¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«Æ»Æâ¤Ç¤Ï£´£°Âå¤«¤é£·£°Âå¤ÎÃË½÷£³¿Í¤¬ÃæÅù¾É°Ê¾å¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£