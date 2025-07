全国にゲストハウスウエディング会場を持つ「ベストブライダル」と、ブライダルに関するコンテンツを提供する「ベスト-アニバーサリー」は、全国7都市7会場のホテル・結婚式場にて、「ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー」を開催中(※2025年8月31日(日)まで。特定日のみ)。そこで今回、あちこちでアフヌン巡りをしている記者が同メニューの詳細や、注目ポイントをレポート!東京・表参道駅から徒歩約2分の場所にある青山 セントグレース大聖堂に行ってきた。

「ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー」の注目ポイントは?

日本国内だけでなく世界中で愛される人気キャラクターのハローキティが、ティアラやリング、ドレスでおめかし!

英国式3段スタンドに、ハローキティのかわいらしさが詰まったスイーツが盛り付けられている。スタンド上段は「ピーチとミルクパンナコッタのプリンセスヴェリーヌ」「グリオットチェリーのマリッジリングサンド」「フランボワーズとココナッツのムース」「ハローキティのチョコプレート」

バタークリームたっぷり!金箔で宝石感が高まった「グリオットチェリーのマリッジリングサンド」

スタンド中段には「フランボワーズのトゥンカロン」「アイス見立てのホワイトチョコムース」「ハートショコラ(パッションフルーツ/フランボワーズ)」がのっている

トゥンカロンはマカロン生地にたっぷりのクリームを挟んだ韓国スイーツ

スタンド下段にはセイボリーが。「ヴィシソワーズのフランとコンソメジュレ」「サーモンマリネとケッパーサワークリームのタパス」「フォアグラとグリオットチェリーのミルフィーユ」がのっている

2層でできた「ヴィシソワーズのフランとコンソメジュレ」は、トロトロの舌触りがたまらない。ヴィシソワーズはジャガイモのポタージュ、フランはフランス料理の“茶碗蒸し”

ディルとケッパーが効いていてオシャレな味わいの「サーモンマリネとケッパーサワークリームのタパス」

ハローキティのかわいさをダイレクトに表現したスペシャルデザート2種「ハローキティのショートケーキ」と「ウエディングドレスに見立てたハローキティのピーチメルバ風」(写真左から)

スペシャルドリンク2種は、さわやかな「フローズンパンチ」と、甘さ控えめの「ホイップカラーストロベリー」を用意(写真左から)

この夏のおでかけ先としてもオススメ!かわいいフォトスポットも用意されている

■開催店舗:青山 セントグレース大聖堂(東京)/横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ/大宮アートグレイス ウエディングシャトー/アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ(新浦安)/ストリングスホテル 名古屋/アートグレイス ウエディングコースト 大阪/ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」(博多)“ティアラやリング、ドレスでおめかししたプリンセス仕様のハローキティ”をイメージして作ったという「ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー」(1人6300円〜/フリードリンク付)。3段スタンドには、プリンセス装飾がかわいいヴェリーヌや、ハローキティのチョコレートプレートを添えたムースなど計6種がのっていて、ビジュアルから乙女心をくすぐってくる。なかでも記者が気に入ったのは、指輪型のクッキーにグリオットチェリー味のバタークリームをたっぷり挟んだ、キュートな「グリオットチェリーのマリッジリングサンド」と、結婚式場のブーケを彷彿とさせる小さなフラワーがトッピングされた「フランボワーズのトゥンカロン」。トゥンカロンも、たっぷりのクリームを挟んだものとなっており、マカロン生地と一緒に口の中で“フワッ、シュワッ”と溶けていく感覚が最高。フランボワーズはゴロゴロ入っていて、食べ応えも満点だった。また、シェフ特製の3種をのせたセイボリーのプレートも魅力的で、まろやかなフォアグラが印象的な「フォアグラとグリオットチェリーのミルフィーユ」に、ディルとケッパーが効いた「サーモンマリネとケッパーサワークリームのタパス」、旨みが凝縮されたトロトロの「ヴィシソワーズのフランとコンソメジュレ」がON。いずれも見た目だけでなく、味わいもおしゃれな一品に仕上がっていた。さらにオプションメニューでは、ハローキティのかわいさをダイレクトに表現したスペシャルデザート2種や、スペシャルドリンク2種を用意。まるで、ドレスアップしたハローキティのお茶会に招かれたような非日常空間で、“カワイイ”がぎっしり詰まったアフタヌーンティーを存分に楽しむことができた。同施設の広報担当者は「ベストブライダルでは、2年ほど前からアフタヌーンティーの企画に注力しています。今回、ハローキティとコラボレーションしたアフタヌーンティーを準備したのは、『夏休みに最高の思い出を作ってほしい』という思いから。心を込めてお作りしていますので、今までにない、心ときめくアフタヌーンティーで、ぜひ贅沢なひと時をお過ごしください」と話している。料金・アフタヌーンティー(1名):平日6300円/土日祝6800円・スペシャルドリンクセット(アフタヌーンティー+フローズンパンチ):平日7500円/土日祝8000円・スペシャルドリンクセット(アフタヌーンティー+ホイップカラーストロベリー):平日8000円/土日祝8500円・スペシャルデザートセット(アフタヌーンティー+スペシャルデザート1種):平日8200円/土日祝8700円・スペシャルデザート+ドリンクセット(アフタヌーンティー+スペシャルデザート1種+フローズンパンチ):平日9400円/土日祝9900円・スペシャルデザート+ドリンクセット(アフタヌーンティー+スペシャルデザート1種+ホイップカラーストロベリー):平日9900円/土日祝1万400円取材・文=平井あゆみ※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(c)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660601