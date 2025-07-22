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SFJ97¡¡Ê¡²¬¡Ê11¡§00¡Ë¡ÁÀçÂæ¡Ê12¡§45¡Ë¡¿ËèÆü¡Ê10·î3Æü¡Á25Æü¡Ë
SFJ99¡¡Ê¡²¬¡Ê16¡§05¡Ë¡ÁÀçÂæ¡Ê17¡§50¡Ë¡¿ËèÆü¡Ê10·î26Æü¡Á¡Ë
SFJ96¡¡ÀçÂæ¡Ê10¡§30¡Ë¡ÁÊ¡²¬¡Ê12¡§45¡Ë¡¿ËèÆü¡Ê10·î26Æü¡Á¡Ë
SFJ96¡¡ÀçÂæ¡Ê14¡§45¡Ë¡ÁÊ¡²¬¡Ê17¡§00¡Ë¡¿ËèÆü¡Ê10·î3Æü¡Á25Æü¡Ë
SFJ98¡¡ÀçÂæ¡Ê19¡§10¡Ë¡ÁÊ¡²¬¡Ê21¡§20¡Ë¡¿ËèÆü¡Ê10·î26Æü¡Á¡Ë