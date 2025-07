¶äºÂ¥á¥¾¥ó¥¨¥ë¥á¥¹ ¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÇFRAC Grand Large¤Î½êÂ¢ºîÉÊÅ¸¡ÖÂÎ¤òÀ®¤¹ ¤«¤é¤À¤ò¤Ê¤¹¡×¤¬³«ºÅ

銀座メゾンエルメス ル・フォーラムにて、2025年7月19日より、フランス・ダンケルクに拠点を置く現代美術地域コレクション「FRAC Grand Large(フラック・グラン・ラルジュ)」の作品を紹介するグループ展「体を成す からだをなす」がスタートしました。本展は、社会的身体をテーマに、13名の国際的なアーティストによる作品を通して、私たちが生きる時代における「からだ」の多様な在り方を探るものです。

会場入口 /photo by ©FASHION HEADLINE銀座メゾンエルメスは、2001年に竣工した日本における「メゾン(家)」。人々を迎え入れる場として、地下1階から4階にかけてはエルメス銀座店のフロア、8階にはアート・ギャラリー「ル・フォーラム」、10階には予約制のミニシアター「ル・ステュディオ」が設けられています。ガラスブロックを用いたランタンのような建築は、イタリア人建築家レンゾ・ピアノによる設計です。展示風景(ポール・マへケ「群れを見失った」「モーヴ・アワー検廖屮薀戰鵐澄次Ε譽ぁ廖 /photo by ©FASHION HEADLINEその中で「ル・フォーラム」は、エルメス財団が運営するアート・スペースとして、アーティストと共に創造する実験的な場を提供してきました。今回の展覧会も、他機関との協働を通じたアートエコシステムの構築を目指す一環として実現しました。社会と身体の関係を問う、13名のアーティストによる表現展覧会タイトル「体を成す からだをなす」は、フランス語の「Faire Corps(フェール・コール)」に由来します。この言葉は「一体となる」「調和する」といった意味を持ち、身体や共同体、社会的なつながりについての示唆を含みます。展示では、1973年から2025年までの作品を紹介。映像、写真、彫刻、インスタレーション、パフォーマンスなど、メディアを越えた作品がそろいます。展示風景(アンドレ・カデレ「丸い木の棒」「ギャラリー・デ・ロカテールとの展覧会」) /photo by ©FASHION HEADLINE出展アーティストには、身体やジェンダーを問う写真作品で知られるヘレン・チャドウィック、既存の芸術制度に対する挑発として知られるアンドレ・カデレ、身体の脆さやケアの必要性を作品化するジェシー・ダーリングなどが名を連ねます。また、日本からは大阪在住のアーティスト笹原晃平が参加。社会と人間の生活を主題とする彼のインスタレーションも見逃せません。展示風景 /photo by ©FASHION HEADLINEさらに、分野横断的かつ参加型のプロジェクトを行うアバケ/オバケや、詩的かつ政治的な表現を追求するタレク・ラクリッシ、公共空間やパフォーマンスの可能性を探るネフェリ・パパディムーリなど、各アーティストが異なる視点から「社会的身体」にアプローチしています。FRAC Grand Largeとそのコレクション今回の展覧会で紹介される作品は、フランスの現代美術地域コレクションFRACの所蔵品です。「FRAC Grand Large」は1982年に設立され、1996年よりダンケルクを拠点に、2,000点を超えるアートとデザイン作品を蓄積してきました。展示風景(ネフェリ・パパディムーリ「森になる」「私たちのような⦅8人の帽子⦆」⦆ /photo by ©FASHION HEADLINEその特徴は、国際的なネットワークを通じて多様なアーティストと関係を築くと同時に、地域社会との結びつきを重視している点にあります。美術館やアートセンターと連携する一方、学校や病院などで展覧会を行い、アートを地域の共有資産として届けてきました。展示風景(ネフェリ・パパディムーリ「関係性のカルトグラフィー」) /photo by ©FASHION HEADLINEFRAC Grand Largeの作品群には、現代社会のヒエラルキーやジェンダー構造、国境をめぐる緊張などが反映されており、単なる鑑賞物としてではなく、社会に働きかけるメディアとしてのアートの可能性を体現しています。芸術を通して、社会と個を考える展覧会では、アートを媒介に「日常」や「秩序」の可変性を浮き彫りにしながら、個人や集団にとっての「からだ」や「存在」の意味を問い直します。アーティストの表現は、時にユーモラスに、時に批評的に、そして詩的に、現代を生きる私たちの「身体感覚」を揺さぶります。展示風景(クリスティーヌ・ドゥクニット「ドローイングシリーズ」) /photo by ©FASHION HEADLINE本展を通して、アートが単なる装飾ではなく、思考と対話のきっかけとなることを改めて実感できるでしょう。現代社会における「からだ」をめぐるこの多層的な試みは、銀座という都市の中心で、静かに、しかし確かに観る者の心と身体に触れてくるはずです。展示風景(笹原晃平「サニー」) /photo by ©FASHION HEADLINESelection from the collection of the FRAC Grande Large体を成すからだをなす- FRAC Grand Large収蔵作品セレクション会期:2025年7月19日(土)〜10月12 日(日)出展アーティスト:アバケ/オバケ、アンドレ・カデレ、ヘレン・チャドウィック、ジェシー・ダーリング、クリスティーヌ・デュクニット、ジェシカ・ダイアモンド、ポーリ―ヌ・エスパロン、タレク・ラクリッシ、ポール・マへケ、ブルーノ・ムナーリ、ネフェリ・パパディムーリ、笹原晃平、アナ・トーフコ・キュレーター:ケレン・デトン(FRAC Grand Large ディレクター)、説田礼子(ル・フォーラム キュレーター)開館時間:11:00-19:00(入場は18:30まで)入場料:無料休館日:水曜日 ※ただし7月30日(水)は開館会場:銀座メゾンエルメス ル・フォーラム 8・9階東京都中央区銀座5-4-1主催:エルメス財団、FRAC Grand Large ーHauts-de-France後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ※ギャラリーは基本、銀座店の営業に準じています。お問い合わせ:銀座メゾンエルメス ル・フォーラムTEL 03-3569-3300