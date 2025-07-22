Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢½ªÃÍ¤Ï£´£´±ß°Â¡Ä°ì»þ¤Ï£´£°£°±ßÄ¶¤Î¾å¾º¤Ç£´Ëü±ßÂæ²óÉü
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±£²£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£´£´±ß£±£¹Á¬¡Ê£°¡¦£±£±¡ó¡Ë°Â¤Î£³Ëü£¹£·£·£´±ß£¹£²Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Û¤É¤ÏµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬£´£°£°±ßÄ¶¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ì»þ£´Ëü±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤¿¡£³ô¼°Áê¾ì¤Î¾å¾º¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÇä¤êÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¸á¸å¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë»²±¡Áª¤ò½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤äÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤¿¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Ï£±¡¦£·£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¦£°£¶¡ó¡Ë¹â¤¤£²£¸£³£¶¡¦£±£¹¡£