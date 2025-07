サンエックスは、ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」にて、7月25日から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「my happy time♪ 2025 リラックマ 夏ギフト」(3,000円)が販売されることをお知らせする。「my happy time♪ 2025 リラックマ 夏ギフト」は、2025年7月に登場した新デザインシリーズ「ゲーミングリラックマ」のイラストを使用したグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」で利用できる「お食事クーポン」(3,000円分)が入ったお得な商品だ。

オリジナルメッシュポーチは、夏の旅行やお出かけに便利なサイズのポーチ。開口部が大きく開き、マチも広いため様々な雑貨を収納できる。裏面には涼しげなメッシュ素材を使用しており、夏らしい風合いもポイントだ。リラックマたちのイラストや、レトロでかわいいピクセルアートのイラストが描かれた、夏をhappyに過ごせるカラフルなデザインとなっている。リラックマ丸型うちわは、大きなリラックマのイラストが目を引く、薄手で持ち運びしやすいうちわ。水に強い素材を使用しているため、外出や水遊びの際にも使える夏の時期に嬉しいアイテムだ。横になっておだんごを食べている大きなリラックマのイラストに加え、ハンバーガーやポテトなど、ロッテリアとのコラボならではのオリジナルイラストをあしらった。コラボ限定ステッカー(4種)は、スマホケースやノートなどのデコレーションに使える、1枚でも存在感のあるサイズのステッカー。「ゲーミングリラックマ」シリーズのデザインが3種、ロッテリア限定の描きおろしデザインが1種の計4枚入りだ。 ゲームの世界に入り込んだリラックマたちのいろいろな姿が楽しめる、リラックマ好きにはたまらないアイテムとなっている。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.