Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤â¥É·³¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÄÀÄË¡Ö´î¤Ó¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¼é¸î¿À¤Î¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤Ë¡ÖÂçÂÇ·â¤À¡×
ËÜµòÃÏ¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë35¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï3²ó4°ÂÂÇ1»Íµå¡¢3Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ë¼é¸î¿À¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´î¤Ó¤¬¾¯¤·Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5-1¤Î9²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥º¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£8²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸¼ê¤Çº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤òÄÏ¤à»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢º¸ÏÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ï»î¹ç¸åÈÖÁÈ¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«¤òÊüÁ÷¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÁ°ÏÓ¤Ë»É¤¹¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÌÀÆüMRI¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼é¸î¿À¤Î°ÛÊÑ¤Ë»Ø´ø´±¤ÏÄÀÄË¡£¡ÖÈà¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï¡¢´ü´Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂçÂÇ·â¤À¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤³¤Ã¤¿º£ÈÕ¤À¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´î¤Ó¤¬¾¯¤·Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Å¡¹¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë