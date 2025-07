TRENDZが、9月に2ndミニアルバム『CANVAS』の追加リリースイベントを開催することを発表した。 2025年4月に行われたリリースイベントでは、一糸乱れぬライブパフォーマンスで各会場を盛り上げたとのことだが、今回の追加イベントでは前回よりパワーアップしたスペシャルなライブステージや、様々な特典会を実施する予定とのこと。 また、先日発表された9月に東京・渋谷で開催するイベント<TRENDZ JAPAN MEET & GREET 2025『あつまれ!! SPORTZ DAY』>にて来場者特典「応援ポンポン」を配布することを発表した。今回のイベントは「運動会」がテーマとなっており、TRENDZのメンバーはファンからの応募により決定したジャージの衣装を着て登場する。テーマに合わせ、来場者特典は運動会おなじみの「ポンポン」で、特典にはもれなくメンバーの直筆サインがついてくるという。なお、イベントは応募者が全員招待される。 ◾️『CANVAS』リリースイベント情報 2025年9月3日(水)神奈川・アリオ橋本 1F グランドガーデン9月4日(木)東京・ららぽーと立川立飛 2Fイベント広場9月6日(土)神奈川・某所(後日発表)9月7日(日)埼玉・アリオ川口 1Fセンターコート ▼来場者特典詳細https://avex.jp/trendz/news/detail.php?id=1126712 ◾️<TRENDZ JAPAN MEET & GREET 2025『あつまれ!! SPORTZ DAY』> 日時:2025年9月5日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00会場:東京・渋谷SHIDAXカルチャーホール応募締切:2025年7月31日(木)https://trendz-canvas-campaign.avex.jp/ ▼応募方法 CANVAS』超豪華盤を購入する。(※A)◆CANVAS』超豪華盤に封入されているシリアルコードを確認する。『CANVAS』超豪華盤購入者の特設ページに入り、△魑入する。(※B) ※A『CANVAS』超豪華盤購入ページTower Records:https://tower.jp/item/6787652 ※B『CANVAS』超豪華盤特設ページhttps://trendz-canvas-campaign.avex.jp/ ※終演後、会場販売のCD、グッズ購入者を対象とした特典会を実施。2nd Mini Album『CANVAS』をご購入いただいた方◆TRENDZ JAPAN LIVE 2025『CANVAS』』のグッズを7,000円以上、ご購入いただいた方

