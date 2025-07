2025年夏、東京ディズニーリゾートの夢と魔法が夜空を彩る!

全国の花火大会で開催されるスペシャルドローンショーに注目です☆

東京ディズニーリゾート『スペシャルドローンショー“マジック・イン・ジ・エア”』

開催期間:2025年8月2日(土)〜

東京ディズニーリゾートが贈る「スペシャルドローンショー“マジック・イン・ジ・エア”」が、2025年夏も全国の花火大会で実施されます。

約1,500機のドローンが一斉に夜空を舞い、ミッキーマウスをはじめとしたディズニーキャラクターが壮大に描かれます。

さらにディズニー映画『アラジン』をイメージしたシーンや、2024年東京ディズニーシーに誕生した新テーマポート「ファンタジースプリングス」内の「フローズンキングダム」「ラプンツェルの森」「ピーターパンのネバーランド」など、人気エリアをモチーフにしたシーンがディズニー音楽とともに展開されます。

約15分間のファンタジックなショーが花火大会の夜空を彩り、ゲストを東京ディズニーリゾートの夢と魔法あふれる世界へ誘います。

開催スケジュール

第109回足利花火大会(栃木県足利市)

実施日:2025年8月2日(土)

第32回赤川花火大会(山形県鶴岡市)

実施日:2025年8月16日(土)

※その他の花火大会での実施予定は、決定次第東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにて告知されます。

※悪天候やその他の事情により中止または内容が変更になる場合があります。

東京ディズニーリゾートの夢と笑顔を届ける特別な夜空のショーで、家族や友人と忘れられない夏の思い出を!

東京ディズニーリゾート・スペシャルドローンショー“マジック・イン・ジ・エア”の紹介でした。

