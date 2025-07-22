¡Ú´Ú¹ñ¡Û ¹âÂ®Å´Æ»¡ÖKTX¡×¾è¼Ö¥ì¥Ý¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿°ã¤¤¤ä¡Ö½¼ÅÅ¡×»ö¾ð¤â
´Ú¹ñ¤Î¹ñÆâ¤òÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¹âÂ®Å´Æ»¡ÊKTX¡Ë¤¬ÊØÍø¡£¥½¥¦¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Ï©Àþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹Ô¼Ô¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¤½¤ÎKTX¤ò¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¡£½ÐÈ¯¤Ï¥½¥¦¥ë±Ø¡¢¹Ô¤Àè¤Ï´Ú¹ñÅìÉô¤Î¹¾ÎÍ¡Ê¥«¥ó¥Ì¥ó¡Ë¤À¡£
KTX¤ÎÀÚÉä¤Ï¡¢Á°Ìë¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¡¢KORAIL¡Ê´Ú¹ñÅ´Æ»¸ø¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¡£10Ç¯Á°¤Ï±Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç±Ñ¸ì¤âÄÌ¤¸¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤â¡¢±Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³°¹ñÈ¯¹Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¼«Æ°·ôÇäµ¡¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥¦¥ë±Ø¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¸þ¤±Áë¸ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÚÉä¤Ï¡ÖÉ¬¤º¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢²èÌÌ¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ÏÉÔ²Ä¡£¤À¤¬¡¢±Ø¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿QR¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¤ÎPDF¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÇOK¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¤«¤é¹¾ÎÍ¤ÏKTXµþ¹¾Àþ¤Ç¡¢2017Ç¯12·î¡¢Ê¿¾»Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤òÁ°¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Ï©Àþ¤À¡£
½ÐÈ¯¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢±Ø¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë20Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¡£²þ»¥¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¼ÖÆâ¤Ç¸¡»¥¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë
KTX¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö´Ú¹ñÅ´Æ»¸ø¼Ò150000·ÏÅÅ¼Ö¡×¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¡ÖKTX-¥¤¥¦¥à¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¹â±¿Å¾Â®ÅÙ¤Ï¡Ö260 km/h¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Îó¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ¤â±Ø°÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ÈºÂÀÊ¤ò¼«Ê¬¤ÇÃµ¤¹¡£
ºÂÀÊ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¼¼¡×¤È¡ÖÆÃ¼¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¾è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉáÄÌÀÊ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡Ö°ìÈÌ¼¼¡×¤Î¤Û¤¦¡£Á´ÀÊ¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÖÆâ¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤Î´¶³Ð¤â¹¤¯¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Î°ÆÆâ¤â»þÀÞ¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÎÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ï°û¿©¶Ø»ß¤À¤¬¡¢KTX¤Ï²ÄÇ½¡£¥½¥¦¥ë±Ø¤Ë¤ÏÊÛÅö¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸þ¤±¤Î¿©ÎÁ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÇäÅ¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¹¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½¼ÅÅµ¡Ç½¤ÎÂ¿¤µ¡£1ÀÊ¤º¤Ä¡ÖUSB¥Ý¡¼¥È2¤Ä¡×¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë2ÀÊ¤Ë1¤Ä¡¢ACÅÅ¸»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Wi-Fi¤âÌµÎÁ¡£
´Ú¹ñ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢KTX¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌÀÊ¤Ç¤³¤Î½¼¼ÂÅÙ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤À¤È1ÀÊ1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎKTX¤Ç¤Ï¡ÖÀÚÉä¤ÎÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖºÂÀÊ¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅÅ¸»¤ÎÂ¿¤µ¡×¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°Ìë¤ËÍ½Ìó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÊ¿Æü¤Ç¸áÁ°¤ÎÎó¼Ö¤¬Ëþ°÷¤Ç¼è¤ì¤º¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í½Ìó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¹ØÆþºÑ¤ß¤À¤ÈÍ½ÌóÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤ÏÊ¿Æü¤À¤È½ÐÈ¯3»þ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤¬ÅþÃå±Ø¤ÎÅþÃå»þ¹ï°ÊÁ°¤Ê¤éÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡£
KORAIL¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë
https://www.korail.com/global/jpn/main
(Written by AS)
É®¼Ô¤Ï¤½¤ÎKTX¤ò¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¡£½ÐÈ¯¤Ï¥½¥¦¥ë±Ø¡¢¹Ô¤Àè¤Ï´Ú¹ñÅìÉô¤Î¹¾ÎÍ¡Ê¥«¥ó¥Ì¥ó¡Ë¤À¡£
KTX¤ÎÀÚÉä¤Ï¡¢Á°Ìë¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¡¢KORAIL¡Ê´Ú¹ñÅ´Æ»¸ø¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¡£10Ç¯Á°¤Ï±Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç±Ñ¸ì¤âÄÌ¤¸¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÚÉä¤Ï¡ÖÉ¬¤º¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢²èÌÌ¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ÏÉÔ²Ä¡£¤À¤¬¡¢±Ø¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿QR¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¤ÎPDF¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÇOK¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¤«¤é¹¾ÎÍ¤ÏKTXµþ¹¾Àþ¤Ç¡¢2017Ç¯12·î¡¢Ê¿¾»Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤òÁ°¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Ï©Àþ¤À¡£
½ÐÈ¯¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢±Ø¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë20Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¡£²þ»¥¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¼ÖÆâ¤Ç¸¡»¥¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë
KTX¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö´Ú¹ñÅ´Æ»¸ø¼Ò150000·ÏÅÅ¼Ö¡×¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¡ÖKTX-¥¤¥¦¥à¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¹â±¿Å¾Â®ÅÙ¤Ï¡Ö260 km/h¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Îó¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ¤â±Ø°÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ÈºÂÀÊ¤ò¼«Ê¬¤ÇÃµ¤¹¡£
ºÂÀÊ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¼¼¡×¤È¡ÖÆÃ¼¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¾è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉáÄÌÀÊ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡Ö°ìÈÌ¼¼¡×¤Î¤Û¤¦¡£Á´ÀÊ¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÖÆâ¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤Î´¶³Ð¤â¹¤¯¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Î°ÆÆâ¤â»þÀÞ¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÎÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ï°û¿©¶Ø»ß¤À¤¬¡¢KTX¤Ï²ÄÇ½¡£¥½¥¦¥ë±Ø¤Ë¤ÏÊÛÅö¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸þ¤±¤Î¿©ÎÁ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÇäÅ¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¹¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½¼ÅÅµ¡Ç½¤ÎÂ¿¤µ¡£1ÀÊ¤º¤Ä¡ÖUSB¥Ý¡¼¥È2¤Ä¡×¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë2ÀÊ¤Ë1¤Ä¡¢ACÅÅ¸»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Wi-Fi¤âÌµÎÁ¡£
´Ú¹ñ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢KTX¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌÀÊ¤Ç¤³¤Î½¼¼ÂÅÙ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤À¤È1ÀÊ1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎKTX¤Ç¤Ï¡ÖÀÚÉä¤ÎÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖºÂÀÊ¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅÅ¸»¤ÎÂ¿¤µ¡×¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°Ìë¤ËÍ½Ìó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÊ¿Æü¤Ç¸áÁ°¤ÎÎó¼Ö¤¬Ëþ°÷¤Ç¼è¤ì¤º¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í½Ìó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¹ØÆþºÑ¤ß¤À¤ÈÍ½ÌóÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤ÏÊ¿Æü¤À¤È½ÐÈ¯3»þ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤¬ÅþÃå±Ø¤ÎÅþÃå»þ¹ï°ÊÁ°¤Ê¤éÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡£
KORAIL¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë
https://www.korail.com/global/jpn/main
(Written by AS)