KLM¥ª¥é¥ó¥À¹Ò¶õ¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡Á¥¥Ã¥Æ¥£¥éÀþ¤ò³«Àß¡¡11·î23Æü¤«¤é½µ1±ýÉü
KLM¥ª¥é¥ó¥À¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡Á¥¥Ã¥Æ¥£¥éÀþ¤ò11·î23Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
ÆüÍË¤Î½µ1±ýÉü¤ò¡¢µ¨ÀáÄê´üÊØ¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î22Æü¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¥¥Ã¥Æ¥£¥é¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥ÉÃÏÊý¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¿Íµ¤¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥í¥ô¥¡¥Ë¥¨¥ß¤Ø½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¡¢¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥ÉÃÏÊý¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
KL1261¡¡¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡Ê12¡§20¡Ë¡Á¥¥Ã¥Æ¥£¥é¡Ê16¡§20¡Ë¡¿Æü
KL1262¡¡¥¥Ã¥Æ¥£¥é¡Ê17¡§10¡Ë¡Á¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡Ê19¡§20¡Ë¡¿Æü