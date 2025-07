シリーズ30周年の「eFootball」、毎年7月21日を『World eFootball Day』に制定！ドルトムント搭載など新情報も続々

KONAMIは7月21日、「eFootball™」シリーズ30周年を記念したイベント「eFootball™ World Festival in Tokyo」を東京都内で開催し、新たに搭載するライセンスやレジェンドなどの新情報を発表した。

イベント「eFootball™シリーズ30周年記念発表会」では、「eFootball™」シリーズの田谷淳一統括プロデューサーが登壇。シリーズ30周年のコンセプト「PLAY CRAZY」が発表されている。

「『eFootball™』には、勝った時の喜びや負けたときの悔しさなど、リアルなサッカーと同じような感情の爆発が生まれる瞬間があります。30周年イヤーである今年は、サッカーにおいて最高といえるこの瞬間を、『eFootball™』でみなさまと作り上げ、共有していきたい」と語った田谷プロデューサー。

シリーズ1作目の「Jリーグ実況ウイニングイレブン」が誕生した1995年7月21日にちなみ、30周年を迎えたこの日が「World eFootball™ Day」として一般社団法人日本記念日協会に認定されたことを明かした。

毎年7月21日は、「eFootball™」シリーズのファンへ感謝を伝える日として、今後さまざまな展開を予定しているという。

今回の発表に合わせ、『eFootball™』のアンバサダーであるリオネル・メッシやラミン・ヤマルらからのお祝いメッセージと、2人が出演する「eFootball™シリーズ 30周年記念トレーラー」も公開!

以下はプレスリリースより、ステージで発表された新情報の詳細となる。

新レジェンドとしてルーニーが30周年を記念した特別デザインで登場!今後も初搭載のレジェンドが年間を通して続々と登場予定

イングランドの英雄「ウェイン ルーニー」と元ウェールズ代表の「ギャレス ベイル」が、「Epic Legends Assemble」に7月21日(月)から登場!新レジェンドのルーニーは、30周年を記念した特別なデザインで登場します。年間を通して新レジェンドが続々と追加予定で、ルーニー同様に特別なデザインとなります。

また、7月21日のカウントダウン報酬として、「Epic Legends Assemble」に登場するルーニーを含めた15人の中から1人が無料でもらえる抽選契約権を配布中のほか、ログインと条件達成で1人を選択してもらえる選択契約権も無料で獲得できます。この選択契約権は7月24日(木)から受け取り可能です。

ドイツサッカーリーグの強豪クラブ「ボルシア ドルトムント」が新たに登場!

ドイツ1部リーグの「ボルシア ドルトムント」が『eFootball™』に新たに搭載。

「ボルシア ドルトムント」は7月24日(木)から搭載し、8選手が獲得できるクラブセレクションも開催。このうち、3選手を無料で獲得できるキャンペーンも開催予定です。

2026シーズンへの大型アップデートが8月中旬に決定! 新要素「リンクアップ」と「トレジャーリンク」が実装! 日本以外でのオフラインイベントも開催予定!

◆監督の新たな能力「リンクアップ」

監督の新たな能力「リンクアップ」は、特定の条件を満たす2選手を組み合わせることで特別なコンビネーションプレーを行ったり、特定のプレー時に能力が向上したりする新機能です。

◆ビンゴ感覚の新要素「トレジャーリンク」を実装

ビンゴのような感覚で報酬を獲得できる新要素で、8月下旬からスタートします。1枚のカード「トレジャーリンク」に条件付きの9つのマスがあり、条件をクリアすることで報酬を受け取れるほか、縦横斜めにつながることでもライン報酬を獲得できます。「トレジャーリンク」 は3種類あり、対戦相手とシェアできます。

今後、日本以外でも開催する予定のオフラインイベントごとに、特別な「トレジャーリンク」を配布します。

世界中のプレーヤーと対戦しながら、様々な「トレジャーリンク」を集めましょう。

イングランドサッカーリーグの年間優秀選手が『eFootball™』に登場決定

The Professional Footballers‘ Association(通称:PFA)とのライセンス契約を新たに締結しました。PFAでは毎年、イングランドサッカーリーグの優秀選手を表彰する「PFA Awards」を実施しています。『eFootball™』 では今回、「2025 PFA Team of the Year」として、年間優秀選手が登場する特別なキャンペーンを開催予定です。

30周年を迎えた「eFootball™」シリーズ。

最後に、「eFootball™」シリーズ 田谷淳一統括プロデューサーのコメントを改めて紹介する。

■30年の感謝とこれからについて

「1995年7月21日に第1作目「Jリーグ実況ウイニングイレブン」から始まったこのシリーズは、本日30周年を迎えることができました。この30年間、インターネットの普及やスマートフォンの登場など、テクノロジーの進化は劇的に進み、ゲームのハードの変化と共にプレー環境も様変わりしてきました。サッカーも時代の流れと共に、個の技術やフィジカルはもちろん、戦術的な深まりが年々、熟成し進化しています。

こうした中で、私たちはウイニングイレブン、そして『eFootball™』を通して、みなさまに最高のサッカー体験を届けたいという思いで、常に挑戦を続けてきました。みなさまからの厳しい声に耳を傾け、その声に真摯に向き合い、支えられながらこの30年を歩んできました。

これからの30年も、世界中のサッカーファン、『eFootball™』ファンからのパスを受け止め、つなげ、至高のサッカー体験をお届けできるよう、みなさまと歩んでいきます」

■「PLAY CRAZY」のコンセプトについて

「『eFootball™』には、勝った時の喜びや負けたときの悔しさなど、リアルなサッカーと同じような感情の爆発が生まれる瞬間があります。30周年イヤーである今年は、サッカーにおいて最高といえるこの瞬間を、『eFootball™』でみなさまと作り上げ、共有していきたいとの思いを込めて、「PLAY CRAZY」というコンセプトを掲げていきます。

これまで共に歩んでくれたみなさまへの感謝も込めて、様々なサービスを提供していく予定です。

新たな展開にぜひご期待ください。そして、『eFootball™』を通して、世界中で熱狂と興奮の連鎖「PLAY CRAZY」を生み出していきましょう」