¡ÚÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Û½ë¤¹¤®¤ë¡ªÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡ÖÃø¤·¤¤¹â²¹¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡¡7·î28Æüº¢¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Ë¡¡Ê¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡Ü2.7¡î°Ê¾å¡¡º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¡¦ÅìËÌ¤ÎÅ·µ¤¤â²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊÅìËÌÃÏÊý¡Ë
¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤ÎÁ´¹ñ¡¦ÅìËÌ¤ÎÅ·µ¤
ÎáÏÂ£·Ç¯£··î£²£²Æü£±£´»þ£³£°Ê¬
ÀçÂæ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¡È¯É½
ÅìËÌÃÏÊý¡¡£··î£²£¸Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü£²¡¥£·¡î°Ê¾å
ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á£±½µ´ÖÄøÅÙ¡¢µ¤²¹¤Î¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤â¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿
¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤¬£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¤â¹â¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬
Â³¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²°³°¤Ç¤Î³èÆ°Åù¤Ç¤Ï°ûÎÁ¿å¤äÆü±¢¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê
¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀºîÊª¤ä²ÈÃÜ¤Î
´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢£±½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹â²¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¡¢
ÍâÆü¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤µ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ
¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯
¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¡¦ÅìËÌ¤ÎÅ·µ¤¤Ï
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
²èÁü¤¢¤ê¤Îµ»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2060455?display=1
¢£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò
¡Ú¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¹©É×¤Ç¤°¤Ã¤ÈÀáÅÅ¡ª¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¥³¥ì¡¡ÌÔ½ëÆü¤âÇ®ÂÓÌë¤â²÷Å¬¡¡ÎäË¼¤È½ü¼¾¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¥áー¥«ーÄ¾ÅÁ¤ÎÀáÌó½Ñ¡õÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ç²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡Ê»³·Á¡Ë¡Ûhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2014806?display=1