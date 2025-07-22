ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢2ºÐÄ¹½÷¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡²ÈÂ²¤Î²ÆµÙ¤ß¤òÊó¹ð¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö°¡Èþ¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê2¡¿°¦¾Î¡§É±¤Á¤ã¤ó¡Ë¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡×ÎëÌÚ°¡Èþ¡õ2ºÐÄ¹½÷¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö³¤¤ÎÆü¡ª¤Ë¤£¤Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤¹¤°¤Ë½ÉÂê½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ó¤À¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª²È¥×¡¼¥ë¤Ç¿åÍ·¤Ó¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢Ìîµå¤·¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤âÂçË»¤·¤À¤Ã¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ä¹½÷¤¬¡Ö#°ÂÄê¤ÎÊÑ´é¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿Æ»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç°¡Èþ¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Íè¡¢¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2016Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÍâÇ¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¡¢22Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡×ÎëÌÚ°¡Èþ¡õ2ºÐÄ¹½÷¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö³¤¤ÎÆü¡ª¤Ë¤£¤Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤¹¤°¤Ë½ÉÂê½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ó¤À¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª²È¥×¡¼¥ë¤Ç¿åÍ·¤Ó¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢Ìîµå¤·¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤âÂçË»¤·¤À¤Ã¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ä¹½÷¤¬¡Ö#°ÂÄê¤ÎÊÑ´é¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿Æ»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç°¡Èþ¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Íè¡¢¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2016Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÍâÇ¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¡¢22Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£