ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡ÆàÎÉ»ÔµÄ¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Ë¹¥´¶¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£²£²Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆàÎÉ»ÔµÄÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿¸µÌÂÏÇ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Ï£²£°ÆüÅê³«É¼¤ÎÆàÎÉ»ÔµÄÁª¤Ç¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤Ç£³ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤£¸£³£²£°É¼¤ò³ÍÆÀ¤·ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÒÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¿Í¤Ë¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë»þ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸µ¡¹ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤ÁÁê¼ê¤ËÏÃ¤¹»þ¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ò°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÂçÊÑÍ¸ú¤À¡×¤È¡¢¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¸ú²Ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤ÏÁªµóÀï¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·³èÆ°¡£´ñÈ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉõ°õ¤·¡¢²þ¿´¤·¤¿à¥Ë¥å¡¼¤Ø¤º¤Þá¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¼¯¤µ¤ó¤ÈÆàÎÉ¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÒÅÄ»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÁªµó¤ä³¹Æ¬±éÀâ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¤³¤ì¤òÁÂ¤«¤Ë¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´è¤Ê¤Ë¼«Ê¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´Ó¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¿®¼ÔÁê¼ê¤Ë¹¥¤¤Ê³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤À¡£¤Ç¤â°ìÈÌÁê¼ê¤Ë¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£