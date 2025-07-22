¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¡¢»öÌ³½ê½êÂ°¤¬È¯³Ð WAKEONE¤ÈÎý½¬À¸·ÀÌó½ªÎ»¤Ç°ú¤Â³¤ÈÖÁÈ½Ð±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/22¡Û7·î21Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦WAKEONE¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¡¿Ëè½µÌÚ¡¦¶âÍË¤è¤ë9»þ20Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤Ë¤Æ¹ñÆâ»úËëÉÕ¤ÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¤Ë°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤È¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤¬WAKEONE½êÂ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×½é²ó¤ÇÃ¦Íî¼ÔÂ³½Ð
7·î21Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦WAKEONE¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¡¿Ëè½µÌÚ¡¦¶âÍË¤è¤ë9»þ20Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤Ë¤Æ¹ñÆâ»úËëÉÕ¤ÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¤Ë°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤È¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤¬WAKEONE½êÂ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
WAKEONE¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤Ï¡ÖÎý½¬À¸·ÀÌó¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë±þÊç¤·¡¢¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÃÊ³¬¡×¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿Îý½¬À¸¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¡£¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¿Í¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤··ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ä¤½¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢2¿Í¤ò¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö³ÆÎý½¬À¸¤Î¸ÄÀ¤ä²»³Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥¯¥ë¡¼¡¢»ëÄ°¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Î¾å2¿Í¤¬WAKEONE¤Ç¤ÎÎý½¬À¸·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡¢¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Æ±°ì¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×½é²ó¤ÇÃ¦Íî¼ÔÂ³½Ð
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡õ¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢WAKEONE½êÂ°¤È¸øÉ½ Îý½¬À¸½ªÎ»¤Ø
7·î21Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦WAKEONE¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¡¿Ëè½µÌÚ¡¦¶âÍË¤è¤ë9»þ20Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤Ë¤Æ¹ñÆâ»úËëÉÕ¤ÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¤Ë°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤È¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤¬WAKEONE½êÂ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤··ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ä¤½¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢2¿Í¤ò¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö³ÆÎý½¬À¸¤Î¸ÄÀ¤ä²»³Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥¯¥ë¡¼¡¢»ëÄ°¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Î¾å2¿Í¤¬WAKEONE¤Ç¤ÎÎý½¬À¸·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡¢¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Æ±°ì¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û