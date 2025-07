Âè1ÃÆ¤ÏÌî¸¶¤Ò¤í¤·¤Î¡È¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ ¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ª¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡Ö¥­¥ã¥é¥¹¥Ê¡×

バンプレストブランドから、クレーンゲームでしか取ることのできないバンプレストオリジナルスナック「キャラスナ」が新登場!

バンプレスト「キャラスナ」

バンプレストブランドから、クレーンゲームでしか取ることのできないバンプレストオリジナルスナック「キャラスナ」が新登場しました。

第1弾としてTVアニメ『クレヨンしんちゃん』に登場する野原ひろしの“オトナのにおい”をイメージしたスナック「クレヨンしんちゃん キャラスナ ブルーチーズ味〜父ちゃんみたいなオトナのにおいがするゾ!?〜」が、アミューズメント専用景品として2025年7月24日(木)より順次登場します。

さらに、2025年8月にはTVアニメ『銀魂』、2025年9月にも商品の登場を予定しています。

クレヨンしんちゃん キャラスナ ブルーチーズ味〜父ちゃんみたいなオトナのにおいがするゾ!?〜

・投入時期 : 2025年7月24日(木)より順次登場予定

・種類 : 全1種

・内容量 : 約75g

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・発売元 : BANDAI SPIRITS

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

この商品は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』に登場する“父ちゃん”こと野原ひろしの“オトナのにおい”をイメージしたブルーチーズ味のスナック菓子です。

ブルーチーズのしっかりとした香りと、深みのあるダンディな味わいを楽しめます。

サクッと軽い食感で、おやつにもおつまみにもぴったりです。

ドリンク片手にご機嫌な父ちゃんと、熱くアピールしているしんちゃんを取り入れたパッケージもポイントです。

銀魂 キャラスナ いちご牛乳味〜これさえ食っときゃ全てうまく行くんだよ。〜

・投入時期 : 2025年8月登場予定

・種類 : 全1種

・内容量 : 約75g

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・発売元 : BANDAI SPIRITS

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

「キャラスナ」第2弾として、TVアニメ『銀魂』より、主人公・坂田銀時が好きないちご牛乳をイメージしたスナック菓子が登場します。

ふわっと広がるいちごの風味とミルクの甘さを楽しめます。

パッケージには、坂田銀時といちご牛乳のエピソードを思い出させる場面写真を多数使用。

“これさえ食っときゃ全てうまく行く”――そんなセリフを彷彿とさせる味わいの商品です。

