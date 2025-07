チルド麺・即席カップ麺・冷凍麺の「マルちゃん焼そば」を提供！東洋水産『焼そばはマルちゃん』2025

東洋水産では、8月8日の「マルちゃん焼そばの日」を記念し、「8月8日はマルちゃん焼そばの日『焼そばはマルちゃん』2025」を2025年8月7日(木)・8日(金)の2日間限定で、東京会場(有楽町駅前広場)と関西会場(神戸サンキタ広場)※にて開催します。

実施日 :2025年8月7日(木)・8日(金)

※関西会場は、8月8日(金)のみの開催となります。

実施場所:東京会場…有楽町駅前広場(〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1)

関西会場…神戸サンキタ広場(〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4-2)

内容 :・2025年8月7日(木)

10:00〜11:30 PRイベント ※東京会場

12:00〜18:30 食べ比べ体験イベント(参加費:200円)

・2025年8月8日(金) ※東京・関西会場

11:00〜18:30 食べ比べ体験イベント(参加費200円)

・食べ比べ体験イベント(2025年8月7日(木)・8日(金)実施)

チルド麺・即席カップ麺・冷凍麺の「マルちゃん焼そば」を提供します。

参加費:200円

・PRイベント(2025年8月7日(木)実施) ※東京会場

国民的お笑い芸人の二人が、スペシャルゲストとして来場し、イベントを盛り上げます。

食べ比べイベントでは、チルド麺(マルちゃん焼そば(ソース))、即席カップ麺(マルちゃん焼そば)、冷凍麺(マルちゃん焼そば)を提供します。

