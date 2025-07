·§ËÜ¤Î¿å¤ÈÊÆÊ´¤ÇÌ¤Íè¤ò°é¤à¡ª·§ËÜÀ½Ê´¡ÖHAPPY PARK 2025¡×

熊本製粉は、2025年7月5日(土)にグランメッセ熊本にて食育イベントを開催しました。

熊本製粉「HAPPY PARK 2025」

■開催日時

2025年7月5日(土)10:00〜17:00

■会場

グランメッセ熊本

■使用製品

パンだふるパンミックス

「パンだふるパンミックス」を使った米粉パンこね体験会や「水について学ぼう」クイズなど、イベントには延べ190名が参加しました。

1. 米粉パンこね体験会

熊本製粉の米粉ミックスを使ってパンづくりの楽しさをこどもたちに体験していただきました。

米粉はアレルギー対応食材としても注目されており、体験会を通じて食材への興味を深めてほしいという想いを込めて実施しました。

使用した「パンだふるパンミックス」は、イーストいらずでおうちで簡単に焼き立てパンが作れるパンミックスです。

全員で50名のこどもたちが参加し、自分の手でパンをこねる楽しさや達成感を味わいながら、笑顔があふれる体験会となりました。

参加者からは「楽しかった」「自宅でも作ってみたい」という声が寄せられ、米粉を使った創作活動が食育につながる場となりました。

2. 水について学ぼうクイズ

水の都 熊本の水資源の重要性を伝えるために、水にまつわるクイズを実施しました。

米粉の原料であるお米は、地下水保全において欠かせない役割を果たしています。

熊本製粉では、2025年4月より「九州ミズホチカラ米粉」と「ふんわり米粉」の売上の一部を寄付する取り組みを開始しました。

この活動は、地下水の持続可能な保全に貢献し、未来へつながる水資源を守ることを目指しています。

