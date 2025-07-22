¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û½¬»ÖÌî¡ÈÈþÇú²»¡É¸å²¡¤·¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¥Ù¥¹¥È8¡ªÇØÈÖ¹æ19¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤¬109µå´°Åê
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ¡¡5²óÀï¡¡½¬»ÖÌî£µ¡½£³À®ÅÄ¡Ê2025Ç¯7·î22Æü¡¡ÀéÍÕ¸©Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡½¬»ÖÌî¤¬¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¡ÈÈþÇú²»¡É¤Ë¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÇØÈÖ¹æ19¡×¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡¢Ãæ¸¶±Í¿´Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬À®ÅÄÂÇÀþ¤òÇ´¤ê¶¯¤¯ÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ë¤ÏÀ®ÅÄ¤Î5ÈÖ¡¦¾®·§¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤ÆÌ£Êý¤ÎÈ¿·â¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÂç±þ±çÃÄ¤ÎÀ¼±ç¤ÎÃæ¡¢6²ó¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢7²ó¤Ï4ÈÖ¡¦ÃæÀ¾¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ¸¶¤Ï9²ó109µå¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤éÀìÂç¾¾¸Í¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£2019Ç¯²Æ°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ø¡¢¤¢¤È3¤Ä¡£½¬»ÖÌî¤¬Ãå¼Â¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£