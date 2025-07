ヒルトン広島 バー＆ラウンジZATTAで過去最多動員を記録！アイデイ商事『フロール・デ・カーニャ』が彩る “一夜限りのサステナブル・ラム・ナイト”

アイデイ商事は、「ヒルトン広島」(広島市中区)と協業し、2025年6月12日(木)に一夜限りのスペシャルコラボイベントを開催しました。

アイデイ商事『フロール・デ・カーニャ』が彩る “一夜限りのサステナブル・ラム・ナイト”

アイデイ商事は、「ヒルトン広島」(広島市中区)と協業し、2025年6月12日(木)に一夜限りのスペシャルコラボイベントを開催。

ヒルトン広島の6階にある唯一無二のデスティネーションバー「バー&ラウンジZATTA」にて、「フロール・デ・カーニャ サステナブル・カクテル・チャレンジ2023」日本チャンピオンであり、アジア大会で3位に輝いた安里 勇哉氏(Bar Prima:横浜市中区)をゲストバーテンダーに迎え、スペシャルコラボイベントを開催しました。

DJやライブ演奏を楽しみながら、日本大会優勝カクテル「Ti to Ti」の他、本イベントのために安里氏が考案したオリジナルカクテルも味わえる特別な夜は、大盛況にうちに閉幕。

このイベントに来場いただけなかった方や、もう一度フロール・デ・カーニャを味わいたい方のために、2025年6月13日(金)より「フロール・デ・カーニャ サステナブル・サマー・フェア」と題し、「バー&ラウンジZATTA」にてメニューフェアを2025年8月31日(日)まで開催中です。

フロール・デ・カーニャ4年を使ったホワイトラムの定番カクテル「モヒート」や、7年・12年・18年・25年のエイジドラムからベースが選べる「ラムハイボール」の他、安里氏考案のオリジナルカクテル、「Second Chance Daiquiri」と「Re:Spresso Martini」も楽しめます。

