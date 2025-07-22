¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×ÂåÉ½¡¦½ÂÃ«ÍÛ°ì¤µ¤ó»àµî 74ºÐ ¡Örockin¡Çon¡×¡ÖROCKIN¡ÇON JAPAN¡×¤Ê¤ÉÁÏ´©
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/22¡Û¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¡¦½ÂÃ«ÍÛ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢14Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£74ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡¢»àµî
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡¡½ÂÃ«ÍÛ°ìÀÂµî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö½ÂÃ«ÍÛ°ì¤Ï¡¢7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤·¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½ÂÃ«¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤ÏÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¸íÓëÀÇÙ±ê¤òÊ»È¯¡¢74Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö1972Ç¯¤Ë20ºÐ¤Ç¡Ørockin¡Çon¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤¿½ÂÃ«¤Ï¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¸¥ªDJ¡¦¥Õ¥§¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö½ÂÃ«¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¡¦»²²Ã¼Ô¡¦³Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æ¹áÅµ¡¦¸æ¶¡²Ö¡¦¸æ¶¡Êª¡¦¸æÄ¤ÅÅ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ»ï¤Ë¤Æ²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍÎ³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾¡¦Åê¹Æ»ï¡Örockin¡Çon¡×¤äË®³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾»ï¡ÖROCKIN¡ÇON JAPAN¡×¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖCUT¡×¤Ê¤É¤òÁÏ´©¡£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¸¥ªDJ¡¦¥Õ¥§¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¡¢Âç·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÇ¯±Û¤·²°Æâ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡¡½ÂÃ«ÍÛ°ìÀÂµî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹½ÂÃ«ÍÛ°ì¤Ï¡¢7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤·¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤ÏÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¸íÓëÀÇÙ±ê¤òÊ»È¯¡¢74Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1972Ç¯¤Ë20ºÐ¤Ç¡Ørockin¡Çon¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤¿½ÂÃ«¤Ï¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¸¥ªDJ¡¦¥Õ¥§¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¡¦»²²Ã¼Ô¡¦³Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æ¹áÅµ¡¦¸æ¶¡²Ö¡¦¸æ¶¡Êª¡¦¸æÄ¤ÅÅ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯7·î22Æü
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×
¡Ú½ÂÃ«ÍÛ°ì¡¡·ÐÎò¡Û
1951Ç¯¡¡6·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
1971Ç¯¡¡19ºÐ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ»ï¤Ë¤Æ²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥ì¥¤¥ë¥í¡¼¥É¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÉ¾¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¸Ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯³¦¤Ë¿å¤ò¤Þ¤¯Êü¿å¼ÖG.F.R.¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
1972Ç¯¡¡20ºÐ¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¤È¤·¤ÆÍÎ³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾¡¦Åê¹Æ»ï¡Örockin¡Çon¡×ÁÏ´©
1973Ç¯¡¡NHKÂè1¡Ö¼ã¤¤¤³¤À¤Þ¡×¤Ç¥é¥¸¥ªDJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸åNHK-FM¡Ö¥ä¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¥Ê¥¦¡×¤Ê¤É¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥¸¥ªDJ¤òÌ³¤á¤ë
1985Ç¯¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ó¥ºTODAY¡×¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¹½À®¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
1986Ç¯¡¡Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾»ï¡ÖROCKIN¡ÇON JAPAN¡×ÁÏ´©
1989Ç¯¡¡¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖCUT¡×ÁÏ´©
1994Ç¯¡¡ÂèÆó¤ÎË®³Ú»ï¡Öµ¨´©½ÂÃ«ÍÛ°ì BRIDGE¡×ÁÏ´©
1994Ç¯¡¡¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖH¡×ÁÏ´©
1998Ç¯¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡ÖJAPAN COUNTDOWN¡×ÊüÁ÷³«»Ï
1999Ç¯¡¡Áí¹ç»ï¡ÖSIGHT¡×ÁÏ´©
2000Ç¯¡¡Âç·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ
2003Ç¯¡¡Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÇ¯±Û¤·²°Æâ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ
2007Ç¯¡¡²»³Ú¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖRO69¡Ê¸½rockin¡Çon.com¡Ë¡×¥ª¡¼¥×¥ó
2010Ç¯¡¡Âè3¤ÎÂç·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖJAPAN JAM¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ
2012Ç¯¡¡ºäËÜÎ¶°ì¤ò¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÃ¦¸¶È¯¥Õ¥§¥¹¡ÖNO NUKES¡×¤ò½é³«ºÅ
2014Ç¯¡¡Èþ½Ñ»ï¡ÖSIGHT ART¡×ÁÏ´©
2022Ç¯¡¡¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿IP¡Ê±ÇÁü¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼³«È¯¡Ë»ö¶È¡Ö¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¥¹¥¿¡¼¥È
2025Ç¯¡¡7·î14Æü¡¢ÀÂµî¡£µýÇ¯74ºÐ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡¢»àµî
¢¡¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡¢»àµî
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡¡½ÂÃ«ÍÛ°ìÀÂµî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö½ÂÃ«ÍÛ°ì¤Ï¡¢7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤·¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½ÂÃ«¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤ÏÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¸íÓëÀÇÙ±ê¤òÊ»È¯¡¢74Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ»ï¤Ë¤Æ²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍÎ³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾¡¦Åê¹Æ»ï¡Örockin¡Çon¡×¤äË®³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾»ï¡ÖROCKIN¡ÇON JAPAN¡×¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖCUT¡×¤Ê¤É¤òÁÏ´©¡£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¸¥ªDJ¡¦¥Õ¥§¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¡¢Âç·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÇ¯±Û¤·²°Æâ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡È¯É½Á´Ê¸
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡¡½ÂÃ«ÍÛ°ìÀÂµî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹½ÂÃ«ÍÛ°ì¤Ï¡¢7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤·¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤ÏÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¸íÓëÀÇÙ±ê¤òÊ»È¯¡¢74Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1972Ç¯¤Ë20ºÐ¤Ç¡Ørockin¡Çon¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤¿½ÂÃ«¤Ï¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¸¥ªDJ¡¦¥Õ¥§¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¡¦»²²Ã¼Ô¡¦³Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æ¹áÅµ¡¦¸æ¶¡²Ö¡¦¸æ¶¡Êª¡¦¸æÄ¤ÅÅ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯7·î22Æü
¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×
¡Ú½ÂÃ«ÍÛ°ì¡¡·ÐÎò¡Û
1951Ç¯¡¡6·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
1971Ç¯¡¡19ºÐ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ»ï¤Ë¤Æ²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥ì¥¤¥ë¥í¡¼¥É¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÉ¾¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¸Ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯³¦¤Ë¿å¤ò¤Þ¤¯Êü¿å¼ÖG.F.R.¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
1972Ç¯¡¡20ºÐ¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¤È¤·¤ÆÍÎ³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾¡¦Åê¹Æ»ï¡Örockin¡Çon¡×ÁÏ´©
1973Ç¯¡¡NHKÂè1¡Ö¼ã¤¤¤³¤À¤Þ¡×¤Ç¥é¥¸¥ªDJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸åNHK-FM¡Ö¥ä¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¥Ê¥¦¡×¤Ê¤É¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥¸¥ªDJ¤òÌ³¤á¤ë
1985Ç¯¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ó¥ºTODAY¡×¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¹½À®¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
1986Ç¯¡¡Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯ÈãÉ¾»ï¡ÖROCKIN¡ÇON JAPAN¡×ÁÏ´©
1989Ç¯¡¡¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖCUT¡×ÁÏ´©
1994Ç¯¡¡ÂèÆó¤ÎË®³Ú»ï¡Öµ¨´©½ÂÃ«ÍÛ°ì BRIDGE¡×ÁÏ´©
1994Ç¯¡¡¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖH¡×ÁÏ´©
1998Ç¯¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡ÖJAPAN COUNTDOWN¡×ÊüÁ÷³«»Ï
1999Ç¯¡¡Áí¹ç»ï¡ÖSIGHT¡×ÁÏ´©
2000Ç¯¡¡Âç·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ
2003Ç¯¡¡Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÇ¯±Û¤·²°Æâ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ
2007Ç¯¡¡²»³Ú¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖRO69¡Ê¸½rockin¡Çon.com¡Ë¡×¥ª¡¼¥×¥ó
2010Ç¯¡¡Âè3¤ÎÂç·¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖJAPAN JAM¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ
2012Ç¯¡¡ºäËÜÎ¶°ì¤ò¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÃ¦¸¶È¯¥Õ¥§¥¹¡ÖNO NUKES¡×¤ò½é³«ºÅ
2014Ç¯¡¡Èþ½Ñ»ï¡ÖSIGHT ART¡×ÁÏ´©
2022Ç¯¡¡¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿IP¡Ê±ÇÁü¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼³«È¯¡Ë»ö¶È¡Ö¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¥¹¥¿¡¼¥È
2025Ç¯¡¡7·î14Æü¡¢ÀÂµî¡£µýÇ¯74ºÐ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û