¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Ä¤¤¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×·Ù»ëÄ£¤¬¸µÊÝ°é»Î¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡±à»ù¤ÎÊ¢Éô¤ò²¥¤Ã¤¿¤«¡¡
¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤Ç±à»ù¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢39ºÐ¤Î¸µÊÝ°é»Î¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÊÝ°é»Î¤ÇÌµ¿¦¤ÎÉÍÌîµ®»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ç¡¢Àè·î17Æü¡¢Åö»þ¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤Ç¡¢4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÍÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï±à»ù¤é¤ÎÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÊÝ°é»Î¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿´Ö¤Ë¡¢ÉÍÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬ÃË¤Î»Ò¤Î±¦Ê¢Éô¤ò1²ó²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÍÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Ä¤¤¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝ°é½ê¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î26Æü¤ËÉÍÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÌ¤Î±à»ù¤ËË½¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊÝ°é»Î¤¬ÌÜ·â¤·¡¢ÉÍÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð¶ÐÆü¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£