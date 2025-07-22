Æî¹âÇß¤ÎÅ·Æü´³¤·»Ï¤Þ¤ë¡¢ÏÂ²Î»³¡¡»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤êÉº¤¦
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤ÎÅÄÊÕ»Ô¤ä¡¢¤ß¤Ê¤ÙÄ®¤Ç22Æü¡¢º£Ç¯¼ý³Ï¤µ¤ì¡¢±öÄÒ¤±¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆî¹âÇß¡×¤ÎÅ·Æü´³¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇÀ²È¤Îºî¶È¾ì¤Ë¤ÏÇß¤òºÜ¤»¤¿ÈÄ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤¢¤¿¤ê¤Ë»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡±öÄÒ¤±¤Ç²«¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿Çß¤Ï¿ôÆü´Ö´³¤¹¤ÈÀÖ¤ß¤¬¤«¤ê¡¢±ö¤¬¿á¤½Ð¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ¶¨¤Ë½Ð²Ù¤·¡¢Çß´³¤·¤Ê¤É¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÄÉã¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç7Ç¯¤È¤¤¤¦ÅÄÊÕ»Ô¤ÎÇßÇÀ²È¹°æ·úÂÀ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤ÎÈï³²¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤êÉÔºî¤À¤Ã¤¿¡£»¦¶ÝºîÍÑ¤¬¶¯¤¯·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¤Ë1Î³¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£