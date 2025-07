ÁÇºà¤ÎÁªÄê¡¢¹½À®¡¢Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿°ìÇÕ¡ªÌÚ¹¹ÄÅ¤Õ¤¸¤ßÉ¹²ÛÅ¹

味の駅は、80日ごとにテーマが変わる体験型飲食ブランド『80/Eat(ハチマルイート)』の夜の部として、かき氷専門店「木更津ふじみ氷菓店」を2025年7月18日(金)にグランドオープンしました。

木更津ふじみ氷菓店

所在地 : 千葉県木更津市富士見2-1-1(JR木更津駅西口 徒歩6分)

営業時間: 16:00〜21:00(L.O. 20:30)

営業期間: 2025年7月18日〜2025年10月5日(80日間限定)

定休日 : 不定休(Instagram等で随時発信)

店舗は、“かき氷の女王”として知られるかき氷評論家・原田 麻子氏を監修に迎え、これまでにない「夜に味わう、特別なかき氷体験」を提案してもらえます。

素材の選定、構成、味のバランスまで一貫してこだわり抜いた一杯が、木更津の夜に新たな風を吹き込みます。

地域との連携や地元素材の活用も重要なテーマのひとつ。

かき氷は単なるスイーツにとどまらず、土地の魅力や物語を感じさせる「エンターテインメント氷菓」として再定義されます。

お豆腐ピーナッツ(燻製メープルシロップ仕立て)

豆腐とピーナッツのやさしい甘みに、木更津の燻製調味料ブランド『かずさスモーク』特製の“燻製メープルシロップ”が香る唯一無二の一杯。

クラフト感と奥行きある風味が魅力の、地元コラボ氷菓。

いちごみるく

甘酸っぱい苺にとろける練乳。

王道なのに新しい、圧倒的完成度の定番。

和三盆レモン

和三盆の上品な甘みとレモンの爽やかな酸味が織りなす、夏の夜にぴったりの涼味。

桃パルミジャーノ

完熟桃の瑞々しさに、削りたてのパルミジャーノレッジャーノをひとふり。

フルーツとチーズの出会いが新感覚の余韻を生む。

