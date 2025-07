½ë¤µ¤òËº¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤È³«Êü´¶¤ò´®Ç½¡ª¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ëÉñ»Ò¥Ó¥é¿À¸Í¡ÖÉñ»Ò¥Ó¥éBBQ 2025¡×

神戸・明石海峡を望む絶好のロケーションに位置する「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」では、サマーイベント「舞子ビラBBQ 2025」を開催します。

シーサイドホテル舞子ビラ神戸「舞子ビラBBQ 2025」

【開催期間】

2025年7月26日(土)〜8月24日(日)

※先行開催:7月19日(土)〜21日(月・祝)

【時間】

18:00〜21:00(ラストオーダー20:00/利用120分制)

【料金(税込)】

スタンダードBBQ&ブッフェ ¥7,000

プレミアムBBQ&ブッフェ ¥9,000

キッズBBQ(小学生以下) ¥4,000

【ドリンク飲み放題(90分制)】

アルコール ¥2,500

ソフトドリンク ¥1,500

※雨天・強風時は屋内会場にて、特別メニューを提供します。

※開催可否は当日14時に判断します。

【施設概要】

施設名 : シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地 : 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

神戸・明石海峡を望む絶好のロケーションに位置する「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」では、サマーイベント「舞子ビラBBQ 2025」を開催!

眼前に広がる大海原と明石海峡大橋を眺めながら楽しむBBQは、夏ならではの特別なひととき。

スタンダード・プレミアムの2プランに加え、お子様向けのキッズプランも用意しています。

夕暮れとともに表情を変える景色を眺めながら、暑さを忘れる美味しさと開放感を堪能できます。

【ホテル館内レストランでも、夏限定メニューが多数登場!】

■本館1階「テラスレストラン サントロペ」

世界を旅する、夏のバイキング「WORLD BUFFET」

和・洋・中に加え、アジア・ヨーロッパ・アメリカなど世界各国の人気メニューが日替わりで登場。

ご家族やお仲間と、バラエティ豊かな“食の世界旅行”を楽しめます。

【期間】2025年7月1日〜8月31日

【料金】

ランチ :平日¥3,500/土日祝¥4,000

ディナー:¥6,000(選べるメイン付き)

サントロペ_ワールドブッフェ

◆テイクアウト限定「オリジナルヴェリーヌ」2種も同時販売

クラウンメロンのヴェリーヌ(ココナッツムース×ホワイトチョコ×メロンゼリー)

アップルマンゴーのヴェリーヌ(レアチーズ×マンゴー×ミルクチョコ)

各¥750(税込)/販売期間:7月1日〜8月31日

スイーツ_クラウンメロンのヴェリーヌ

■地下1階「日本料理 有栖川」

夏季限定!鰻と旬彩の会席メニュー

夏の滋養に欠かせない“鰻”を主役にした、彩り豊かな会席料理を用意。

涼やかな個室や落ち着いた和の空間で、季節の味覚をゆっくりと堪能できます。

【期間】2025年7月1日〜8月31日

【メニュー一例(税込)】

新涼会席 ¥4,000

姫小松会席 ¥7,000

鰻づくし会席 ¥9,000

有栖川会席 ¥12,000

※鰻重・鰻御膳なども用意しています。

有栖川_会席_鰻づくし

■本館14階「ダイニング&バー キーウエスト」

◆アフタヌーンティー「クラウンメロンとアップルマンゴー」

瑞々しいクラウンメロンと濃厚なアップルマンゴーを主役にした、夏限定のアフタヌーンティー。

パフェやロールケーキなど、見た目も華やかなスイーツで優雅な午後のひとときをお過ごしください。

【期間】2025年7月1日〜8月31日

【料金】お一人様¥2,800(税込)※2名様より

キーウエスト_アフタヌーンティー

◆サマープラン(90分飲み放題+ピッツァ食べ放題)

夏の夜にぴったりの、お得なディナープラン。

全プラン、ピッツァのおかわり自由付き!

スタンダードプラン ¥7,000

プレミアムプラン ¥9,000

ファミリープラン ¥6,000

キーウエスト_サマープラン

◆ランチ限定コース「エスターテ」

旬の素材を取り入れたコース料理を、眺望とともに楽しめます。

【料金】¥4,000(税込)

キーウエスト_ランチ限定コース

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暑さを忘れる美味しさと開放感を堪能!シーサイドホテル舞子ビラ神戸「舞子ビラBBQ 2025」 appeared first on Dtimes.