¡Ú ¤¤¤Ì ¡Û°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¡¦¥ê¥ó¡ÖV»ú²óÉü¡×·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÍ¢±Õ¼£ÎÅ¡×¡¡Ëå¸¤¡¦¥¿¥ó¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡×ÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶
¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢°¦¸¤¤Î¡ÖV»ú²óÉü¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¤¤Ì ¡Û°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¡¦¥ê¥ó¡ÖV»ú²óÉü¡×·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÍ¢±Õ¼£ÎÅ¡×¡¡Ëå¸¤¡¦¥¿¥ó¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡×ÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶
°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÖÀè½µËö¤«¤é¥ê¥ó¤ÎÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤º¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢°¦¸¤¡¦¥ê¥ó¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²óÉü¤·¤Æ(¤Þ¤µ¤ËV»ú²óÉü)¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö²óÉü¤Î·è¤á¼ê¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÍ¢±Õ¼£ÎÅ¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¡¦¥ê¥ó¤ÎÂÎÄ´¤Ï¡Öº£Ä«¤ÏÄ«¥ó¥Ý¤âÃ»»þ´Ö¤Ê¤¬¤é½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´ÈÓ¤â¥â¥ê¥â¥ê¤ÇŽ¤º£¤Ï¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¤³¤ÎÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤ÆËå¸¤¡¦¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¿¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¤Í¡¼¤Á¤ã¤ó¤òµ¤¤Å¤«¤¤Ž¤¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤ÇŽ¤¤Ê¤«¤Ê¤«Âç¤·¤¿Ëå¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï°ÂÅÈ¤È±þ±ç¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û