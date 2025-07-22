¡Ú´ÚÎ®¡ÛStray Kids¥ê¥Î¡¢ÃËÀ»ï¤ÇÉ½»æ¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³Ø¤Ö
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎLee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¥¨¥¹¥¯¥¡¥¤¥¢¡×8·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ø¥é¥ë¥ÉPOP¤Ï22Æü¡¢¡Ö»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Lee Know¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥À¥ó¥¹¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¿¦¶ÈÀº¿À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¤Þ¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¡Ù¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÉáÃÊ¡¢Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤é´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í1¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï±¿Æ°¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÍ³¤¬¥À¥ó¥¹¤Ç¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Àä¤¨¤ºÅØÎÏ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¸½ºß¡¢Stray Kids¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖStray Kids World Tour¡×¼Â»ÜÃæ¤ÎLee Know¤Ï¡Ö¸ø±é³«»ÏÁ°¤ËÂÔµ¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢STAY¡Ê¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤¬»ä¤¿¤Á¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉñÂæ¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë»þ¤è¤ê¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿¡£