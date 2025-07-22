¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¶½¹ñ¤¬5²óÀïÇÔÂà¡¡¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¼ãÎÓ¤ÏÂåÂÇ¤Ç°ÂÂÇ¡Ö¥Á¡¼¥à¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ¡¡5²óÀï¡¡ÂçºåÐóÀ±³Ø±à 2¡½1 ¶½¹ñ¡Ê2025Ç¯7·î22Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡½Õ²ÆÄÌ»»7ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¶½¹ñ¤¬ÀËÇÔ¤·¡¢1975Ç¯¤Î²Æ°ÊÍè¡¢50Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Ç4ÈÖ¤âÌ³¤á¤ë¼ãÎÓ»âÆ¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢134µå¤Ç´°Åê¤·¤¿20Æü¤ÎÂç¾¦ÂçºæÀï¤«¤éÃæ1Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¡ÖÂÎÄ´¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÂåÂÇ¤Ç±¦°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼ÂÎÏ¤Î°ìÃ¼¤òÈäÏª¡£¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤âÌîµå¤òÂ³¤±¡¢Åê¼ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£