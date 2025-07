ワーナー ブラザース スタジオジャパンが、2025年8月14日に日本初の旗艦店となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」を東京・原宿表参道沿いにオープン!

ロンドンのキングス・クロス駅構内、ニューヨーク、シカゴ、またワーナー ブラザース スタジオツアーロンドンと東京内のショップ、リニューアルオープンした「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」に続く新たな店舗となります。

「ハリー・ポッター ショップ 原宿」グランドオープン

グランドオープン日:2025年8月14日(木)

営業時間:11:00〜21:00

所在地:東京都渋谷区神宮前 6-31-17

2025年8月14日に、日本初の旗艦店となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」がグランドオープン!

世界有数の商業エリアであり、文化やファッション、トレンドの発信地でもある原宿。

その緑あふれる参道沿いに構える本店舗は、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる、魔法動物たちがひっそりと暮らす神秘の森「禁じられた森」をショップコンセプトに、「ハリー・ポッター」の世界に触れながら魔法アイテムに出会える特別な空間です。

総面積900平方メートルの広さを誇る店内には、「禁じられた森」を思わせる内装が施され、星明かりが差し込む森のような空間が広がります。

森の枝葉の間には、フクロウが佇み、映画「ハリー・ポッター」の世界を彷彿とさせるその世界観に思わず足をとめたくなること間違いなしです!

なかでもひときわ目を引くのが、魔法動物ヒッポグリフ「バックビーク」のディスプレイ。

シリーズ三作目『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』で登場し、気高く堂々としたたたずまいから多くのファンに愛される「バックビーク」がゲストを礼儀正しくお迎えします。

さらに、原宿限定グッズも登場。

ファッションアイテムから日常使いの雑貨まで、ここでしか手に入らない特別なグッズが勢揃いで、来店の記念やお土産にもぴったりなラインナップとなっています。

ショップは1階と2階から構成

1階には、「原宿限定グッズ」コーナーや、ホグワーツの4つの寮(グリフィンドール/ハッフルパフ/レイブンクロー/スリザリン)にちなんだアイテムが揃う「ハウスプライド」のコーナーが。

2階には、映画の印象的なグラフィックを手がけたミナリマのグッズが並ぶ「ミナリマ」のコーナー、百味ビーンズやカエルチョコなど映画に登場するお菓子が並ぶ「コンフェクショナリー」、そして「バタービールバー」も登場します。

魔法界で人気の飲み物バタービールを味わえるのは、東京都内ではスタジオツアー東京と、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」だけ。

映画でもおなじみのあの一杯が、ショッピングの合間に楽しめます。

1階:原宿限定グッズ

原宿店限定のグッズが多数登場。

Tシャツやスウェットといったアパレルアイテムに加え、ステーショナリーや日用雑貨など、原宿店でのみ購入できるグッズを数多く展開されます。

1階:ハウスプライド

ホグワーツ魔法魔術学校の4寮「グリフィンドール」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」「スリザリン」の小物や普段使いできるファッションアイテムまで、多数展開。

“推し”寮のグッズを取り入れて、自分だけの装いをお楽しむことができます。

2階:ミナリマ

映画「ハリー・ポッター」シリーズでグラフィックデザインを担当したグラフィック・デュオ「ミナリマ」の貴重なアートを購入することが可能。

彼らが生み出す唯一無二のデザインを使ったグッズも多数展開されます。

2階:コンフェクショナリー(お菓子コーナー)

ホグワーツの生徒にも大人気なホグスミードのハニーデュークスをイメージした売場が展開されるコンフェクショナリー。

百味ビーンズにカエルチョコレートなど「ハリー・ポッター」に登場した印象的なお菓子をはじめ、お土産にぴったりなグッズまで幅広く取り揃えられます。

2階:杖、ローブ

魔法体験には欠かせないアイテムの杖や、ホグワーツ魔法魔術学校のローブ、ネクタイやリボン、セーターなど、寮生必須のグッズも登場。

自分にぴったりの杖を探したり、記念になる魔法アイテムを見つけることができます。

ローブには好きな名前を刺繍することも可能です。

2階:バタービールバー

魔法界で人気の飲み物バタービールをお楽しみいただけるスポットが原宿に初登場。

ショッピングの合間に気軽にお立ち寄れます。

さらに、原宿ショップ限定のフードメニューも販売予定。

ここだけの特別な味わいに期待が高まります!

赤坂の新たな拠点:「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」オープン

オープン日:2025年7月17日(木)

所在地:東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂Bizタワー1F

「ハリー・ポッター」の世界を楽しめる、もうひとつの公式直営ショップ、「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」が誕生。

舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」の上演劇場(TBS赤坂ACTシアター)、「ハリー・ポッター」のイメージで装飾された赤坂駅や街並み、Harry Potter Cafe など、観劇やカフェも楽しめる特別なスポットです。

街まるごと「ハリー・ポッター」の魅力があふれる赤坂で、グッズ探しが楽しめます。

ホグワーツ魔法魔術学校の「禁じられた森」がテーマの店内に、魔法動物・ヒッポグリフの「バックビーク」も登場。

2025年8月14日にグランドオープンする「ハリー・ポッター ショップ 原宿」の紹介でした☆

