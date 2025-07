¥ê¥º¥à¤¢¤½¤Ó¤ä¹ç¾§¤Ê¤É¡¢Á´À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿»²²Ã·¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¡ÖÌ¤Íè¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×

国立音楽大学は、立飛ホールディングスと、立川市の三者で、2025年9月20日(土)に全世代を対象とした参加型コンサートを立川ステージガーデンにて開催します。

国立音楽大学「未来の大人たちへのスペシャルコンサート」

主催 :国立音楽大学・株式会社立飛ホールディングス・立川市

国立音楽大学創立100周年記念事業/立飛グループ創立100周年記念事業

後援 :エフエムたちかわ/立川商工会議所/立川市商店街振興組合連合会/一般社団法人たちきたエリアマネジメント/一般社団法人立川観光コンベンション協会

協力 :宮地楽器/立飛ストラテジーラボ/一般社団法人立飛教育文化振興会/立飛ホスピタリティマネジメント/公益財団法人立川市地域文化振興財団/三越伊勢丹 伊勢丹立川店

公演日:2025年9月20日(土)開演17:00 開場16:00

会場 :TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステージガーデン)

<チケット>

入場無料(要事前申込) 自由席 ※入場年齢制限はございません。

申込受付開始:2025年7月25日(金) 10:00〜 ※teketにて受付予定

<出演>

指揮 :井手 詩朗(国立音楽大学 副学長・教授)

吹奏楽 :国立音楽大学ブラスオルケスター、

東京多摩ジュニア吹奏楽クラブ、立川市立若葉台小学校吹奏楽部

合唱 :国立音楽大学附属幼稚園・小学校・中学校・高等学校、ふじようちえん

チアダンス:Fairy DICE

【予定曲目】

岩井直溥 編曲:ディズニーメドレー

宮沢和史 作詞作曲/小島里美 吹奏楽編曲:風になりたい

L.バーンスタイン:ウエスト・サイド物語より「シンフォニック・ダンス」 ほか

今回の公演では、「未来の大人たちへのスペシャルコンサート〜国立音楽大学ブラスオルケスター 立川で奏でる心踊るハーモニー〜」と題し、第1部では、リズムあそびや合唱など、全世代に向けた参加型ステージを繰り広げます。

このほかにも、地域で活動する吹奏楽クラブや、チアダンスチームとのコラボレーションも予定しています。

第2部では、国立音楽大学ブラスオルケスターによる、躍動感あふれるステージをお届けします。

多摩地区最大規模のエンターテインメントエリアのホール、立川ステージガーデンで、リズムとハーモニーを体感する、スペシャルコンサートを楽しめます。

