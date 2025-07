フワフワなスヌーピーとハグできる柱や全長26mのタオルアート！SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜

タオル美術館とソニー・クリエイティブプロダクツは、2025年10月4日(土)からPEANUTSコミック誕生75周年を記念した「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」をタオル美術館で開催!

SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜

入場料 :大人1,000円、中高校生800円、小学生600円、未就学児無料

チケットお求め先:タオル美術館4F有料ギャラリー入口

タオル美術館イオンモール今治新都市店

会場 : タオル美術館5階有料ギャラリー

所在地 : 愛媛県今治市朝倉上甲2930

期間 : 2025年10月4日(土)スタート

時間 : 9:30〜18:00

※最終入場は17:00

※営業日・営業時間が変更となる場合があります。

主催 : タオル美術館

協力 : Charles M. Schulz Creative Associates、

Peanuts World Wide LLC.、キュー、ソニー・クリエイティブプロダクツ、マリモクラフト

タオル美術館とソニー・クリエイティブプロダクツは、2025年10月4日(土)からPEANUTSコミック誕生75周年を記念した「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」をタオル美術館で開催します。

タオル美術館25周年も記念したダブルアニバーサリーの特別企画で、タオル美術館でしか見られないダイナミックな展示を多数楽しめます☆

世界中から愛されるPEANUTSがタオル美術館ギャラリーに登場!メインアートにはあたたかなタオルに包まれたスヌーピーと、ひとつのタオルでつながるPEANUTSの仲間たちが描かれ、記念すべき75周年の特別感をが表現されています。

展示では、PEANUTSの仲間たちがつむいできた日常のなかのしあわせと75周年の魅力について紐解きました。

織のさまざまな手法で繊細かつダイナミックに表現し、ここでしか見られない特別な作品が多数見られます。

あたたかみもありながら、どこかグラフィカルで斬新さのある展示を通して、日常のなかのしあわせについて考える空間を演出!

また四国エリア最大級のPEANUTSのグッズ売り場を併設。

イベント限定品を含む800点以上のグッズが勢ぞろいし館全体でPEANUTSを楽しめます。

年間を通じて展示予定で、冬季限定のイルミネーションやプロジェクションマッピング、カフェでのメニュー提供など、今後も様々な企画を展開予定です。

■展示内容

<CHAPTER1 PEANUTSがつむぎつづけた日常を、やわらかなタオルで。>

なにげない日々をつむぐこと。

そして大切な人を抱きしめること。

それは、PEANUTSの中でも描かれつづけてきました。

ここでは、その素晴らしさを、暮らしに身近なタオルで表現しています。

メインアートをイメージしたギャングたちが来館者をお出迎え。

大自然豊かな今治とタオル美術館を背景にした長さ26mのタオルアートや、コミックに出てくるハグのシーンをまとめた立体的な展示、夕暮れや夜をテーマにしたコミックをイマーシブな空間で楽しめるコミックロード、ご家族やご友人と触って楽しめるPEANUTSギャングにまつわるクイズなど、広さを活かしたダイナミックな展示が盛りだくさんです。

PEANUTSの魅力と日常のなかのしあわせを、やわらかなタオルを通じて感じられます。

<CHAPTER2 個性ってすばらしい!PEANUTS ALL STARS>

個性豊かなギャングたちは、PEANUTSの魅力のひとつ。

CHAPTER 2では、PEANUTS ALL STARSが勢ぞろいします。

おなじみのスヌーピーやチャーリー・ブラウンをはじめ、72人のPEANUTS ALL STARSをやわらかいタオル生地で紹介します。

好きなキャラクターや誰かに似てるキャラクター、きっと初めて見る顔も。

色とりどりの糸巻きに囲まれながら、PEANUTSギャングとの出会いを楽しめます。

<CHAPTER3 みんなと一緒に、「しあわせつむぐ」をこれからも。>

PEANUTSの魅力やたくさんのキャラクターたちとの出会いを楽しんだら、最後は大切な思い出を持ち帰ってもらうCHAPTERです。

ふわふわのスヌーピーとハグができる柱や、タオルに投影するPEANUTSギャング紹介ムービー、そしてタオル美術館でしか撮影できないフォトスポットでかけがえのない思い出を持ち帰ってください。

■今後の予定

2025年10月4日(土) 展覧会開始

11月1日(土) イルミネーション、プロジェクションマッピング、

カフェメニュー開始(2026年1月31日まで)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フワフワなスヌーピーとハグできる柱や全長26mのタオルアート!SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜 appeared first on Dtimes.