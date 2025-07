韓国エンタメ情報誌『韓流ぴあ』2025年9月号が発売された。同号の表紙には、7月2日に日本1stシングル「はじめまして」で日本デビューしたばかりの6人組ボーイグループ・TWS(トゥアス)が登場。現在開催中の初の日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』にあわせて、撮り下ろしビジュアルとメンバーそれぞれの魅力に迫ったインタビューが掲載されている。

発売を記念して、7月22日から28日まで東京・タワーレコード渋谷店5Fでは大型パネル展も開催。同店では、手書きサイン入り(プリント)のTWSスクエアフォトカードが付属する限定版も販売される。巻頭特集では、9月3日にミニアルバム『IRO』のリリースを控えるソ・イングクをフィーチャー。音楽活動を中心に、俳優としての近況も語るインタビューが収められている。そのほか、安田顕と水上恒司が登場する日韓共同制作ドラマ『怪物』『私の夫と結婚して』『誘拐の日』の特集や、話題の『イカゲーム』パート3の見どころ紹介、ボーイグループCRAVITYとxikersの初取材記事も収録。綴じ込み両面ポスターは、ソ・イングクとCRAVITYが飾っている。また、2005年にデビューしたSS501のキム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセン、キム・キュジョンによるユニット・FIVE O ONEの日本公演が、『韓流ぴあ』創刊20周年記念ツアーとして決定。ツアータイトルは『2025 FIVE O ONE:20th Anniversary World Tour in JAPAN presented by 韓流ぴあ20周年』で、誌面では特別チケット先行の案内も掲載されている。