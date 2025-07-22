ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡×ÀèÀ©µö¤¹¤â¼«¤é±ç¸î¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¡¡¡ÈÅê¼êÂçÃ«¡É¤Ï3²ó1¼ºÅÀ¤ÇºÇÂ®159¥¥í
¡þMLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý2¥Ä¥¤¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï2ÈÖÅê¼ê·óDH¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï3²ó1¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÀïÏ¢È¯¤Î35¹æ¤òÊü¤Á¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇÌöÆ°¡£¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±½é¾¡Íø¤Ç¤¹¡£
¡ÈÅê¼êÂçÃ«¡É¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òµö¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ºÅÀ¡£Ëè²ó°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢3²ó46µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ºÇÂ®¤Ï99.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó159.4¥¥í)¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÈÂÇ¼ÔÂçÃ«¡É¤Ï¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¼«¿È3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾35¹æ2¥é¥ó¤òµÏ¿¡£°Ê¹ß¤Ï3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÂÇÀÊ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥à¡¼¥¡¼(¥Ù¥Ã¥Ä)¤¬¤¤¤¤·Á¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1»î¹ç1»î¹ç²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤ß¤¿¤éº£Æü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤½ÐÍè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£