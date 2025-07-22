»²µÄ±¡Áªµó¤Î»³·Á¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨62.55¡ó¤ÇÁ´¹ñºÇ¹â¡¡¹ñÀ¯Áªµó¤ÎÁ´¹ñ1°Ì¤Ï6²óÏ¢Â³
7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Î»³·Á¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï62.55¡ó¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÀ¯Áªµó¤Ç»³·Á¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬Á´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï6²óÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Î»³·Á¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï62.55¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó2022Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ËÈæ¤Ù0.68¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î58.51¡ó¤ò4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¾¤ê¾å²ó¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÅêÉ¼Î¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Ï2017Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó°Ê¹ß¡¢6²óÏ¢Â³¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤ÎÁýÀß¤äÅêÉ¼²ñ¾ì¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤ËÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»³·Á¸©Áª´É¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ê¤É¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£