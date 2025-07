【キャミィ バニーVer.】 予約期間:7月22日~9月17日23時59分 12月 発売予定 価格:38,500円

フリーイングは、フィギュア「キャミィ バニーVer.」を12月に発売する。予約期間は9月17日23時59分まで。価格は38,500円。

本製品は、カプコンの格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場する「キャミィ」のバニー姿を、同社のフィギュアシリーズ「B-style」より1/4スケールでフィギュア化したもの。

コスチュームはシリーズのファンにも馴染み深い「outfit2」をベースとしたオリジナルのバニーガール姿で立体化しており、別売りのシリーズの春麗、ジュリと同様に格闘家として鍛え抜かれた肉体美を徹底的に再現している。

仕様:彩色済み完成品フィギュア スケール:1/4スケール サイズ:全高 約430mm 素材:ATBC-PVC、ABS

